Miquel Iceta se desinhibe con Bertín: “Dejé de ser religioso porque tenía que confesar que tenía relaciones con chicos”

Inés Arrimadas y Miquel Iceta han sido los invitados por Bertín Osborne a ‘Mi casa es la tuya’. Estas dos carismáticas figuras de la política catalana han querido dejarse caer en el programa de Telecinco de cara a la próxima cita electoral del 21 de diciembre, donde se juegan la presidencia. Dos entrevistas separadas donde además de contar como han vivido lo acontecido en el ‘procés’, han querido mostrar parte de su faceta más personal.

Como si de un gesto simbólico se tratara, un relajado Miquel Iceta se ha quitado la corbata y la americana para hablar con Bertín. Formado en la más estricta moral cristiana, cuenta que años más tarde se revelaría ante esta para ser quien realmente era: “Yo dejé de ser religioso a los 16 o 18 años, en parte porque al confesarme tenía que contar que tenía relaciones con chicos, y al final lo fui dejando”. El catalán declara que jamás fue capaz de confersar su homosexualidad a su padre, fallecido cuando aún era muy joven, debido a la fuerte convicción religiosa que existía en su familia. Pese a ello actualmente disfruta de una excelente relación con su madre y su única hermana, un reducido círculo familiar donde el líder socialista catalán parece encontrar refugio. Y es que en la entrevista con Bertín nada se ha hablado de sus relaciones sentimentales presentes o pasadas.

Su aspecto físico unido a su condición sexual, han supuesto para Miquel una gran barrera que ha logrado derribar con los años. “Yo había preparado campañas para otros pero no me atrevía a presentarme yo a la presidencia de Cataluña, quizás por mis complejos. Cuando me presenté me sentí como si me hubiese quitado la faja y lo disfruté”, cuenta Iceta. Cargado de valentía el líder del PSC ha querido en su entrevista denunciar los ataques que habitualmente sufre y que toman como objeto de burla su sexualidad: “En las redes sociales me asombro lo justo, hay bastante homofobia suelta. Yo en esto estoy ya muy blindado, cuando me llaman ‘maricón’ les contesto que si“. Además de insultos verbales, Miquel ha contado a Bertín que en una ocasión recibió un ‘huevazo’ en la cabeza durante una acto electoral, un ataque que jamás olvidará.

Osborne ha sacado a relucir la supuesta mala relación que mantiene con algunos de sus compañeros de partido, como en el caso de Susana Diez. “Por Susana siento admiración, es una persona arrolladora. Pero en las primarias le hubiera gustado que apostara por ella y por eso estamos más fríos“, ha contestado Iceta. Con respecto a Pedro Sánchez dice sentir un especial cariño, y confiesa que cuando ha estado “jodido” el líder del PSOE siempre ha descolgado el teléfono. Durante la entrevista la figura de la desaparecido Carma Chacón se ha puesto sobre la mesa, una gran pérdida para los socialistas que Miquel no logró comprender bien en su momento: “Yo le llegué a decir a algún compañero que Carma nos engañaba. Nos dijo que estaba enferma pero nos resultaba increíble que pese a la gravedad de lo que nos contaba ella siguiera yendo a por todas”.

Inés Arrimadas ha querido abandonar en esta ocasión el gesto serio que la caracteriza habitualmente en el Parlament para dejar ver su faceta más personal. Detrás de su carácter estricto y perfeccionista se esconde una mujer que a día de hoy tiene la frustración de ser madre. “Lo único que no he hecho y quiero hacer es tener hijos. Lo he dejado pasar mucho tiempo igual que les pasa a muchas mujeres, pero hay que buscar el momento y espero que no sea demasiado tarde“, confiesa la jerezana de 36 años. Casada desde el año pasado con Xavier Cima, exparlamentario de CiU, ha logrado la estabilidad sentimental pese a las discrepancias ideológicas que existen entre su pareja y ella. “Yo soy muy de hablar con gente de otros partidos y mira…al final te acabas casando con uno de ellos”, comenta entre risas la líder de Ciudadanos y añade respecto a como se tomaron esta relación sus compañeros de partido: “Al principio ‘cachondeito’ había, pero si en algún momento hubieran puesto problemas les hubiera mandado a paseo”.

Xavier e Inés se conocieron por una amiga que les presentó en el Camp Nou, una relación en la que el se quedó prendado de ella desde el primer momento. “Fui yo quien quiso conocerla, pero ella también se interesó”, cuenta Xavier y añade que en un primer momento su suegro no vio con buenos ojos su relación:“Mi suegro no veía muy bien al principio a ese catalán con barba…”. Pese a su pasado político, actualmente dice apoyar incondicionalmente a su esposa para que consiga la presidencia de Cataluña. “Yo la votaré, es un voto prestado pero se que ella está totalmente comprometida con esto”, dice Xavi. El voto con el que Inés no cuenta por ahora es el de su suegra, ya que la mujer conserva su pensamiento independentista pese al cargo de su nuera. “Ese voto aún me lo tengo que ganar”, dice Inés.

Arrimadas ha sido en muchas ocasiones víctima de machismo tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, algo por lo que la jerezana ha emprendido su particular lucha. “En confidenciales he llegado a leer como se alababan los discursos de los parlamentarios mientras que a nosotras nos ponían en una foto con un pie donde se contaba como íbamos vestidas. Hay mucho machismo en algunos aspectos”, cuenta Inés a Bertín y recalca el bochornoso episodio que vivió cuando una mujer la llegó a desear vía Twitter que fuese violada. Un hecho que acabó con el despido laboral de la susodicha y el pago de una multa.”La denuncié porque eso no lo podía tolerar”, afirma la política. Pese a las críticas, la líder de Ciudadanos dice sentirse totalmente preparada para ocupar el cargo de presidenta en Cataluña. Un lugar que aún no ha ocupado ninguna mujer y que ella espera conseguir tras las elecciones del 21 de diciembre.