Inés Arrimadas y Miquel Iceta en clave cuore: esto es lo que contarán (o no) a Bertín

El conflicto catalán se ha convertido en el tema más comentado del año. Un arduo tema político con varios protagonistas entre los que destacan dos de los líderes más carismáticos de las formaciones que se disputan la presidencia de la Generalitat el próximo 21D. Se trata de Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Miguel Iceta (PSC), dos políticos de peso en el mapa catalán que este miércoles abren su corazón, que no su casa, a Bertín Osborne. Con el cantante se abrirán en canal para hablar de su faceta más desconocida y, de paso, sumar apoyos de cara a las próximas elecciones. “Véndeme bien”, se le escucha decir a Iceta en la promo de ‘Mi casa es la tuya’. Conscientes de la gran repercusión que tendrá el programa y de que en política la cercanía suma, Arrimadas e Iceta harán de esta su entrevista más personal y desvelarán algunos secretos. ¿Revelará el socialista con quién comparte su vida? E Inés, ¿explicará cómo llegó a enamorarse de un político afín a otro partido?

Inés Arrimadas o cuando el amor traiciona tus principios políticos

Inés es una de las políticas más observadas por los medios de comunicación. Su juventud, frescura, verborrea y belleza la han convertido en una de las protagonistas del 21D y una de las favoritas del gran público. Casada en julio de 2016 con Xavier Cima, un empresario y exparlamentario catalán por CiU, la candidata del partido de Albert Rivera en Cataluña lidia con desparpajo el turbulento panorama político que se respira en el Parlament, pero también el que existe entre las cuatro paredes de su casa desde que se enamorara de un simpatizante de CIU. En más de una ocasión ha explicado cómo el amor sobrepasó cualquier barrera política, pero en la noche de este miércoles será él, su marido, quien hable por primera vez de esa unión tan platónica.

Amada y odiada a partes iguales, esta abogada que nació en Jerez de la Frontera se perfila como una de las posibles presidentas de la Generalitat. “Yo recibo diariamente el odio y el cariño más espectacular, todo diariamente”, comenta Arrimadas a Bertín durante su entrevista. En más de una ocasión, Inés ha sido víctima de comentarios machistas en las redes sociales y esta cuestión, tan de actualidad estos días, tampoco pasará desapercibida.

Miquel Iceta, el atípico icono gay del PSC

“Bajito, gordito, calvito, que es gay… yo no me pensaba como candidato nunca” es la carta de presentación de Miquel Iceta en ‘Mi casa es la tuya’. Su extrovertido carácter y sus bailes le han traído críticas y halagos a partes iguales. Iceta se convirtió en 1999 en ser el primer político español en declararse homosexual, un valiente gesto que hizo durante un acto oficial de su partido celebrado en Barcelona. Fue desde entonces uno de los grandes defensores de los derechos de los homosexuales, algo que en su momento consideró que lo catapultaría a un segundo plano político. Pese a que prefiere no revelar la identidad de su pareja por expreso deseo de esta, Miquel no tiene reparos en hablar con naturalidad de su condición sexual y cómo salió del armario con su madre, a la que está muy unido.

“Me preguntó que cuándo me echaba una novia y le dije que amí lo que me gustaban eran los chicos. Mis amigos ya lo sabían. La cara de mi madre fue de preocupación porque eran los años del sida y existía el debate de si se podía ser homosexual y feliz. Yo debía tener unos 14 años cuando me di cuenta de que yo no era como los demás. Con 18 le pongo nombre a lo que me pasa y piensas que eres el único. Te cuesta encontrarte y lo vives muy solo”, confesó el socialista en una entrevista concedida al diario ‘El Mundo’.

Sirviendo dicha entrevista como precedente, la conversación entre Iceta y Bertín promete. El político está dispuesto a sacar toda la artillería pesada para venderse de cara al electorado y esto pasa por revelar algunas de las cuestiones más íntimas de su vida.