Tan solo resta un mes para el comienzo oficial de los festejos navideños. Reuniones familiares, comidas y cenas en abundancia, mantecados, polvorones, uvas, regalos… y programa de José Luis Moreno. Una fórmula que se ha repetido durante varios años, pero que en 2017 se ha modificado. El productor no contará con ningún espacio en la parrilla televisiva esta ocasión. Sus dos cadenas de cabecera (TVE y Mediaset) no han contratado sus servicios en esta ocasión, se han decantado por otros rostros, como Paz Padilla, Joaquín Prat, Santiago Segura o Anne Igartiburu para sus especiales del 24, 31 de diciembre y 6 de enero, coincidiendo con las festividades.

Una ausencia sonada, ya que estamos ante uno de los rostros más carismáticos de la pequeña pantalla. Con el fin de esclarecer los motivos, este digital se ha puesto en contacto con el propio José Luis Moreno, que nos desgrana las razones por las que no se le verá en Navidad: “Tengo los estudios a tope, estoy con tres producciones, ya quisiera yo. Estoy haciendo ‘Oxford Street, ‘Cervantes’ y una comedia”.

Moreno: “No tengo estudios disponibles ahora mismo. El año que viene vuelvo seguro”

Desde que terminase de rodar ‘Reinas’, una de sus últimas ficciones, José Luis solo cuenta con unos estudios: “Unos están ocupados por ‘La que se Avecina’ y los otros con diferentes cambios.”. Lo que si nos garantiza es su retorno a la televisión el año próximo: “Para 2018 seguro” y descarta cualquier tipo de decisión ajena a él: “Está todo acordado y requeteacordado, no hay problema alguno”.

Moreno acabará el 2017 sin producir ninguna gala de Navidad, en un año que no ha sido nada fácil para él, ya que se ha tenido que enfrentar a las críticas de diferentes personas, Como Miguel Poveda o Mónica Pont, que le han acusado de supuestos impagos y que han apuntado hacia su declive como empresario. Algo que no sentó nada bien a José Luis Moreno, que salió al paso de las informaciones de inmediato: “Es todo mentira y el que hable de ello va a tener que responder como se debe. Si alguien se retrasa en los pagos veinte días no pasa nada… Esas cosas duelen porque son injustas”.