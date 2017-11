Georgina Rodríguez muestra su lado más solidario

El Rastrillo de Nuevo Futuro tuvo este viernes una invitada que sus asistentes jamás imaginaron. Vieron aparecer a la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, con un look informal con el pasó desapercibida. Casi sin maquillar y con un sencillo outfit en el que destacaban unos vaqueros ajustados y una cazadora de cuero, la maniquí apareció por la tarde en el Pabellón de Cristal de la madrileña Casa de campo.

La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, visita el puesto de Portugal en el Rastrillo, donde podéis encontrar productos típicos del país, como unos bonitos manteles! #manteleria #Portugal #rastrillo #Rastrillo2017 #MasQueUnRastrillo #UnNiñoUnHogar Una publicación compartida de NuevoFuturo (@nuevo_futuro) el 24 de Nov de 2017 a la(s) 11:51 PST

Estuvo acompañada de la presidenta de la ONG, Pina Sánchez Errázuriz, y no pudo evitar detenerse en el puesto que ofrecía productos típicos de Portugal, tierra del astro del fútbol. Ahí fue precisamente donde posó junto a algunas voluntarias y donde se puede ver cómo Georgina ha recuperado su fantástica figura después de tan solo 13 días de convertirse en madre.

Me encanta😍 Maravilla de gym 💪#amplitud #buenrollo #cr7crunchfitness @cristiano Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 6:48 PST

Este afán por recuperar su esbelto cuerpo se convirtió en objeto de polémica, pues ella misma compartió en sus redes sociales un ejercicio que los expertos no aconsejan todavía para alguien que acaba de dar a luz. Georgina recibió un aluvión de críticas por lo que LOOK se puso en contacto con varios expertos que valoraran las ventajas e inconvenientes de este entrenamiento. “”He tenido alumnas que han querido recuperarse muy rápido, pero no antes de los cuarenta días“, cuenta el entrenador Marcos Flores, responsable de la web ‘estarenforma.com’.