Hablamos con Cristina Saavedra tras su atropello

Cansada y con muchísimas ganas de recuperarse lo antes posible y volver a ponerse al frente de La Sexta Noticias, así se encuentra Cristina Saavedra tras sufrir uno de los mayores sustos de su vida. Ocurrió el pasado fin de semana en Sada (A Coruña), cuando la periodista y su sobrino fueron atropellados por un vehículo mientras cruzaban un paso peatonal. Ambos se encontraban celebrando un día en familia.

48 horas después de este desagradable incidente, LOOK se ha puesto en contacto con la propia Cristina Saavedra para conocer de primera mano su estado de salud. Nos atiende con una gran amabilidad: “Estoy bien, solo fue un susto. Tengo golpetazos por el cuerpo porque el coche me impactó a mí, pero no hay nada roto”. La presentadora también ha desvelado que tuvo que ser hospitalizada para que los médicos comprobasen el alcance de los daños. Afortunadamente, ni Cristina ni su sobrino han tenido que lamentar lesiones mayores. También ha querido reafirmar el mensaje que publicase en su cuenta de Twitter unas horas después del atropello y la gallega ha insistido en “dar las gracias a esos ciudadanos anónimos que nos ayudaron”.

Ahora Cristina Saavedra se encuentra guardando reposo en su casa, a la espera de volver a ponerse frente a las cámaras, labor que compagina con su puesto de responsable de proyectos de la ONG Global Humanitaria en Costa de Marfil. En el plano sentimental, disfruta de una vida familia plena al lado del periodista deportivo Manu Carreño.