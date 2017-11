Mónica Hoyos y otras VIP que no renuncian al sueño de ser madres

La maternidad ya no tiene muros infranqueables. Los avances de la reproducción asistida ha supuesto un paso más allá en las mujeres que desean ser madres y ya son muchos los rostros conocidos que han apostado por este sueño. María Zurita ha sido la última personalidad en dar fe de ello. La ilusión no entiende de barreras, ni tampoco habría que ponérselas, sobre todo cuando hablamos de maternidad. Que se lo digan a esa ola de famosas que han apostado por cumplir su sueño de ser madres, que no les han asustado los riesgos de la edad o los intentos fallidos de convertirse en madre y han querido buscar otros caminos. A sus 42 años, María Zurita va a lograrlo, tras someterse a un tratamiento de fertilidad. Mónica Hoyos también ha anunciado que buscará volver a sentir lo que significa ser mamá.

Son mujeres que han recurrido a las técnicas de reproducción asistida: Fecundación in vitro e inseminación artificial. En el caso de las mujeres que no puedan conseguir tener un hijo de manera natural, las clínicas de fertilidad ofrecen las garantías suficientes para poder lograr ese ansiado embarazo.

Además de la hija infanta Margarita, otros rostros de relevancia nacional como Toñi Moreno , que no ha descartado optar por este tipo de técnicas, o Mónica Cruz, que lo hizo sin mayor problema. Como decíamos, otra española que busca conseguirlo en el futuro es la que fuera pareja de Carlos Lozano, Mónica Hoyos, que recurrirá a la in vitro. En el plano internacional también hay casos de mujeres que consiguieron vencer a las dificultades y fueron madres; es el caso de Jodie Foster o January Jones. ¿Quieres conocer cada uno de los casos? ¡Pincha en nuestra galería!