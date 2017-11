Después del revés que ha sufrido Shakira (40) en su salud este último mes, ahora a la cantante no le queda más remedio que iniciar su recuperación si quiere volver a cantar. Pero, ¿cómo está viviendo la artista internacional este proceso? ¿Cuándo estará lista para subirse a un escenario de nuevo? Este digital ha tenido oportunidad de hablar con el doctor del centro médico situado en Barcelona al cual Shakira ha acudido para tratar su problema de cuerdas vocales.

Este médico responsable de su tratamiento comienza advirtiendo a LOOK que “en principio no hará falta una intervención quirúrgica” ya que “la hemorragia se está reabsorbiendo poco a poco“. Sin embargo, si Shakira quiere volver a dar ‘el do de pecho’, deberá acatar lo que su médico le dicte y, sobre todo, tener mucha paciencia en las próximas semanas. “La paciente no puede ni gritar ni cantar en ningún caso hasta que la evolución sea favorable. Además, debe acudir con citas periódicas semanales a consulta, donde se le está practicando una estroboscopia en cada sesión para analizar el movimiento de la mucosa de sus cuerdas vocales”, añade su médico.

Lo que es seguro es que, gracias a la cancelación de su gira, Shakira tendrá más tiempo para estar cerca de su familia, pues este digital ha podido saber en exclusiva que seguirá el tratamiento en la Ciudad Condal, donde reside con Gerard Piqué y sus dos pequeños, Milan y Sasha. “Es necesario que continúe viniendo regularmente al centro porque es donde tenemos todo lo necesario para realizarle las pruebas pertinentes. Tampoco podríamos llevar estas herramientas a su casa”, advierte el doctor.

¿Cómo le afectaría una operación quirúrgica?

Ahora bien, pese a que la artista se está recuperando “favorablemente’ y en principio tiene un horizonte positivo en lo que a su recuperación se refiere, ¿qué ocurriría si, por el contrario, tuviera que ser intervenida quirúrgicamente? Su especialista no se alarma en ningún caso. “Lo peor que puede pasar es que haya que operarla y le quede una cicatriz interna donde tiene la hemorragia”, señala.

Fuentes médicas de toda solvencia advierten que bajo esta hipótesis, “el tratamiento que debería seguir previo a la operación es reposo vocal y cortisona. A veces añadimos algún anticoagulante (productos que evitan que aumenten la hemorragia). Pero lo más importante es que no fuerce su voz. Mientras que, después de la intervención, la paciente debería hacer ejercicios para tonificar las cuerdas, que al haber mantenido su reposo, necesitarían una vuelta a la normalidad sin brusquedades y de un modo paulatino”.

De tener que operarse, Shakira debería de retrasar aún más la vuelta a las salas de ensayo y a los escenarios. “En los casos de cantantes, suelen necesitar que pasen al menos dos meses antes de retomar su trabajo”, concluyen las fuentes. No obstante, el único responsable en seguir la evolución en la salud de Shakira es muy positivo y no cree que se plantee una situación semejante. “Si Shakira sigue el tratamiento con regularidad, la hemorragia se le reabsorberá por sí sola y podrá volver a cantar con normalidad“, concluye el galeno, dejando claro que la artista se enfrenta a un problema de salud real y que ha sido este y no otro, el motivo de la cancelación de su gira ‘El dorado’.