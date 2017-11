Una “ronquera inusual”, como ella misma la ha definido, ha obligado a Shakira a cancelar sus próximos 13 conciertos. Por delante la cantante tenía 13 actuaciones en varias ciudades de Europa que, de momento, ha suspendido y no sabe cuándo podrá retomar. La decisión para ella, como es obvio, no ha sido sencilla aunque, en realidad, había poco que decidir. La cantante padece una hemorragia en sus cuerdas vocales y necesita un descanso que para cualquier médico es absolutamente innegociable. Shakira estaba, por tanto, obligada a anunciar la retirada temporal de los escenarios y convenía hacerlo lo más pronto posible. La gira ya había comenzado y cuanto antes se diese la noticia menos trastorno supondría para sus fans y, por supuesto, para su promotora.

[PUEDES LEER | Shakira, la última celebrity en aparecer en los Paradise Papers]

Sin embargo, antes de hacer público su grave estado de salud había que dejar las cosas bien atadas. Resultaba imprescindible una visita a un bufete de abogados para garantizarse que con la cancelación temporal de su gira las pérdidas no eran irreparables y así lo hizo. Tal y como ha podido saber LOOK, la artista colombiana visitó hace unos días a un abogado para valorar las consecuencias de posponer sus primeros 13 conciertos. Con él se asesoró sobre cuál era la mejor manera de hacerlo y con él compartió su angustia en un momento tan complicado. Para ella su salud es lo primero, pero, con más de 20 años de carrera a sus espaldas, sabe que hay mucho dinero en juego y que de él dependen muchas familias.

De hecho, tal y como informan a este digital fuentes de toda solvencia, en concreto la de Barranquilla se juega en cada concierto 1,2 millones de euros, que es el coste por poner en marcha su impresionante show. “Se ha calculado que se está jugando unos 40 millones de euros”, confiesan a LOOK las citadas fuentes. No se desvían mucho de la cifra real porque, de cancelarse toda la gira -no solo la europea-, estaríamos hablando de 32 conciertos que supondrían en total un desembolso para los organizadores de 38,4 millones de euros.

Efectivamente, es mucho dinero y Shakira lo sabe. En cualquier caso, ella cuenta con varias garantías. La principal, que tiene un seguro que responde ante ella y ante la promotora en caso de enfermedad. “Lo que sí que podría suponer una pérdida irreparable es aquello que tenga que ver con los patrocinios del show. Esas marcas se retiran y es posible que no quieran volver a patrocinar su gira”, explican fuentes especializadas en la promoción de eventos musicales.

Consciente de lo que este parón puede suponer económicamente a sus colaboradores, les ha dedicado unas bonitas palabras en sus redes sociales. “Por mi equipo de 60 personas que se ha esforzado tanto en ayudarme a lograr el mejor show de mi carrera artística y que tienen muchas ganas como yo de empezar esta gira”, ha escrito. Para ellos, para sus fans y para sus hijos también ha tenido un recuerdo en tan difícil momento.

Ni rastro, sin embargo, de Piqué. A él Shakira no ha hecho referencia a pesar de lo mucho que el futbolista le está apoyando en este duro trance. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que él está muy preocupado por su chica y está ayudándole a que recupere los ánimos tras este último varapalo de salud. Piqué está en Rusia, pero a la vez muy cerca de la colombiana. Sabe que la familia es clave en una recuperación que todos esperan se produzca lo antes posible.