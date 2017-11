No era un concierto más en la agenda de Antonio Orozco. El cantante tuvo que respirar hondo y volver a empuñar el micro tras la muerte de Susana Prat, su expareja y madre de su hijo Jan, el pasado 26 de octubre y a consecuencia de un cáncer de útero. Alcobendas (Madrid) ha sido la localidad elegida por el catalán para retomar su actividad profesional dos semanas después y lo cierto es que ha sido una noche cargada de tintes emotivos, como no podía ser de otra manera.

El coach de ‘La Voz’ tomó de su mejor medicina, la música, tal y como él mismo ha confirmado en alguna ocasión. Ataviado con su clásico look vaquero, Antonio Orozco subió al escenario entre aplausos y, según han apuntado a LOOK fuentes presenciales, el artista no pudo evitar contener las lágrimas al leer un poema. Incluso, subió los brazos en varias ocasiones al cielo. Algo que fue interpretado como un gesto de recuerdo a Susana Prat.

La legión de fans del barcelonés era consciente de la suma importancia de este concierto para su ídolo y no quisieron fallarle, agotando todos los billetes y abarrotando el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. El público se dejó la garganta cantando todas las canciones de un Orozco que, poco a poco, supera uno de los tragos más amargos de su vida.

Las últimas imágenes que teníamos de Orozco eran durante el entierro de Susana Prat, donde se mostró absolutamente roto por una irreparable pérdida. Su primera reacción al enterarse de la noticia fue suspender de inmediato los conciertos que tenía programados en Fuerteventura (día 28), Las Palmas (día 29), Tenerife (día 30) y Santiago (4 noviembre).