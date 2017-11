Mientras Carmen Pérez Lamela, juez de la Audiencia Nacional, decretaba prisión preventiva para Oriol Junqueras (y otros ocho exconcellers) este jueves 2 de noviembre, su mujer, la militante de ERC Neus Bramona, ha preferido recluirse en su casa de La Roca del Vallés, tal y como ha podido saber LOOK. Bramona vive en su ‘particular prisión’ porque ante todo, no quiere ser protagonista ni figurar en la vida pública a la que se ha visto expuesta su marido. Nunca lo ha querido ni pensado. Más allá de los asuntos políticos a los que se enfrenta Junqueras, para Neus solo está la vida de sus dos hijos en común, Lluc y Joana, de 4 años y medio y dos respectivamente, y su clase en la escuela en la que ejerce como profesora. Al menos, así ha sido hasta ahora.

A sus 44 años, ser la consorte del ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña se hace especialmente cuesta arriba hoy. A Neus le resulta difícil escapar de la atención pública. Casi imposible. Por eso, ha optado por recluirse tras los muros del domicilio conyugal, su particular ‘prisión’ hasta que se aclare la situación de su esposo. Eso sí, no tiene reparo en descolgar el teléfono cuando LOOK trata de localizarla, y pese a que el periodista le hace las preguntas en castellano, ella no se desmarca en ningún momento de su perfecto catalán. “Qui és? Com tens el meu tèlefon?” (¿Quién es? ¿Cómo tiene mi teléfono?”), se limita a decir, muy enfadada.

Indignada y a la defensiva, Neus Bramona no entiende por qué su persona despierta tanta expectación mediática.“Quiere seguir siendo anónima”, sentencia a este digital un miembro cercano a la familia cuando se le pregunta al respecto, quizá olvidando que la propia Neus apareció como candidata en las listas de ERC en su pueblo, La Roca del Vallés.

Neus pide la baja ‘por enfermedad’ en el colegio donde trabaja

Pero aún hay más. Ante la situación y cómo se venían desarrollando los acontecimientos en la vida del político en estas últimas horas, Neus no ha dudado en pedir la baja ‘por enfermedad’ en el colegio de L’Ametlla del Vallés en el que viene impartiendo clase a alumnos de educación infantil desde hace años, según informa ‘La Razón’. Su petición ha sido hace unos días . Ella evita preguntas incómodas entre los padres de sus alumnos como también ha evitado responder a la pregunta de su baja a este digital. Apoyando sus deseos, otra persona cercana a ella también cierra filas: “Neus no es importante en toda esta historia. Es la mujer de Junqueras y punto. Quiere mantenerse al margen y que no se la conozca”.

Sin embargo, la escuela en la que ella imparte clase a niños pequeños se declara afín al proceso de independencia y apoyó abiertamente la causa en un manifiesto: “Queremos manifestar nuestro apoyo al gobierno, a los representantes de las instituciones catalanas y a toda la gente que trabaja para garantizar aquellos derechos que ahora están fuertemente amenazados”.

Bramona ha elegido su particular reclusión pero ‘la condena’ puede que sea breve. Es probable que decida salir de casa pronto de su domicilio, al menos, para visitar a su marido en la prisión de Estremera, en Madrid, después de que la juez Lamela dictara su ingreso inmediato junto al de ocho exconsejeros de la Generalitat.