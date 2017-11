Teresa Campos se confiesa: del porqué no se casará con Edmundo a la separación de su marido y el adiós de ‘QTTF’

María Teresa Campos ha abierto ilusionada las puertas de su casa de Molino de la Hoz (Las Rozas) a un invitado muy especial, Bertín Osborne. Completamente recuperada del ictus isquémico que la aquejó el pasado mes de mayo y con una amplia sonrisa, la presentadora ha hablado de toda su vida en ‘Mi casa es la tuya’.

No cabe duda de que Teresa Campos tiene muchos motivos por los que celebrar y brindar. Por la vida, por la salud y por el amor. En su caso, el amor curó todos los males. Junto a Bigote Arrocet es feliz, pero, ¿tanto como para una boda? “No me quiero casar, lo veo absurdo. Él tiene sus hijos, yo tengo a las mías. Voy a decirlo claro: la mujer de la vida de Edmundo se llama Rocío Corral, con la que él se casó y tuvo tantos problemas para hacerlo. Yo soy mayor que él y soy consciente de que no me queda mucho de vida. No tiene sentido casarse a esta edad”, ha asegurado la Campos. Eso sí, el tirito de cierre es importante: “Tampoco me lo ha pedido nadie”.

‘Pulla’ a Edmundo y separación de su marido

Si bien el humorista no ha hecho acto de presencia en ningún momento durante la emisión del programa, su nombre sí se ha mencionado. ¿Por qué no le dijiste nada de tu enfermedad a Bigote mientras estaba en ‘Supervivientes’? Teresa, entre la emotividad, ha soltado alguna que otra ‘pulla’: “Él decidió irse como siempre decide todas sus cosas. Yo las mías las comparto un poco más, pero debe costar trabajo. Se fue porque le encantaba la naturaleza y como lo mío no fue a peor no quise decirle nada. Se quedó de piedra cuando volvió y me vio tan bien”.

Como es habitual en las entrevistas de Bertín, el pasado siempre cobra protagonismo. Natural de Tetuán (Marruecos), Teresa Campos ha hablado de sus padres: “Mi padre trabajaba en un laboratorio y mi madre era la secretaria perfecta, le llevaba todo el despacho. Ama de casa y trabajadora, eran un matrimonio muy moderno”. Ese carácter feminista de su madre lo heredó María Teresa; tuvo su primer novio a los 14 años. El problema es que él no entendió que la presentadora antepusiera la radio al amor y ella le dio ‘calabazas’. Fue en la radio de Málaga donde el feminismo la volvió a poner a prueba y en este caso suspendió. Su marido había llegado a su vida: “Él se enfadaba conmigo cuando se me veían las rodillas con la falda de tubo y me hacía ponerme una pañuelo encima“.

Fruto de ese amor nacieron Carmen y Terelu, pero las cosas del destino quisieron que Teresa se trasladara a Madrid a continuar con su carrera y la relación se resquebrajó. “Lo que pasó fue muy triste, desgraciado y duro, pero ya no estábamos juntos. Me tocó la china, a mí y a mis hijas. Él decidió irse“, ha asegurado Teresa refiriéndose al fallecimiento de su esposo. No le gusta hablar del final de su marido “sobre todo por respeto a personas de su familia”.

Su reto con Hermida y su salto a Telecinco

Quién le iba a decir a Teresa que un día iba a retar al mismísimo Jesús Hermida y que este caería rendido a sus pies: “Nos retamos. Le dije ‘¿qué crees que puedo hacer por ti?’ Me fui con él sin preguntar ni el sueldo“. En ese momento, la emoción ha embargado a Teresa y ha confesado: “Nunca le gustó hablar de sus enfermedades pero creo que él tuvo lo mismo que yo, aunque le afectó un poco más”.

En 1996 un realizador dio su nombre para cambiar el rumbo de las mañanas de Telecinco. Esta cadena tocó a su puerta en su mejor momento, pero un día se fue a la competencia. ¡Qué día aquel! “Yo nunca quise irme de Telecinco, me fui porque me sentí no querida y tomé una de mis peores decisiones. Lo tenía todo en Telecinco“, se ha confesado con Bertín. Un error que supo subsanar y gracias al cual regresó con el programa ‘La mirada crítica’.

En ese programa entrevistó a grandes figuras de la política, la más afable para Teresa, sin duda, José Luis Rodríguez Zapatero. Si ese espacio existiera hoy, ¿a quién entrevistaría? “A Puigdemont, para preguntarle si las cosas que hace las hace en libertad o presionado. Está haciendo muchas tonterías y creo que quiere a su pueblo“. Nunca olvidará Teresa que en ‘La mirada crítica’ tuvo los primeros síntomas del cáncer que padeció: “Ese programa me dio alegrías y penas, lo hice lo mejor que supe. Ahí me dio lo que me dio. Un día me quedé en la puerta del plató y quise morirme”.

El adiós de ‘QTTF’ y su ictus isquémico

Tras ‘La mirada crítica’ llegó ‘Qué tiempo tan feliz’, un espacio que ha hecho feliz a Teresa durante ocho años. “Lo disfruté mucho durante la mayor parte del tiempo y lo sufrí al final. Entiendo que se acabara, pero si no hubieran pasado ciertas cosas no se hubiera acabado“, ha asegurado, cautelosa, María Teresa.

¿Cuáles fueron esas cosas? “Me afectó mucho al ánimo decir adiós y como pasó lo que pasó y no quise hablarlo en su momento con quien tendría que haberlo hecho, prefiero callarme. Soy muy cobarde y por eso no se lo conté a la persona que debía” ¿Se está refiriendo a Paolo Vasile?, pregunta sagaz Bertín. “Sí, le estoy muy agradecida por otro lado por el cariño que me demostró durante mi enfermedad”.

¿Cómo ha encajado Teresa las consecuencias del ictus? “Yo casi me lo había diagnosticado, no como ictus, sino como ‘me va a dar algo a la cabeza’. Fue una etapa de pequeñas puñaladas en el corazón. Si me llegan a llevar al hospital hora y media después yo no estaría aquí sentada en el sofá ni hablando contigo”, ha confesado Teresa en ‘Mi casa es la tuya’. ¿Qué le ha enseñado la enfermedad? “A tomarme las cosas no tan a pecho y que lo importante es vivir”.

Para terminar, ¿cuándo volverá Teresa Campos a presentar? “No veo el momento de salir de estas paredes, pero tengo que volver con un formato adecuado y en un sitio adecuado. Para cuando me recuperé había terminado el verano y la parrilla estaba cerrada, pero estamos viendo programas”, ha puntualizado. Ha demostrado que no, que todavía no se quiere ir de la televisión. Hay Campos para rato.