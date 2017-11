El contundente y emotivo mensaje de Teresa Campos a Rocío Carrasco

Durante la entrevista de Teresa Campos en ‘Mi casa es la tuya’ Rocío Carrasco apareció de manera virtual para agradecer a la presentadora todo lo que había hecho por ella. Carrasco le debe mucho a la Campos, según sus propias palabras. “Ojalá le devuelva una ínfima parte de lo que ella ha hecho por mí“, ha asegurado la hija de Pedro Carrasco refiriéndose a la atención que ha prestado a Teresa durante su recuperación del ictus isquémico. Rocío ha estado tan pendiente que se ha llegado a convertir en una hija más, según María Teresa: “Terelu, Carmen y ella se iban turnando para cuidarme”.

Las palabras de agradecimiento de ‘Rociíto’ han emocionado a María Teresa, quien no ha dudado en romper su celo a la hora de hablar de la hija de la Jurado: “Lo único que pido es que la vida sea justa con ella. Rocío ha pasado mucho en la vida; vio morir a su padre, al que estaba muy unida, y vivió la enfermedad de su madre. Hay otras cuestiones de las que no he hablado nunca ni lo voy a hacer ahora, pero ojalá la vida sea justa con ella”.

Rocío Carrasco y las Campos son más que buenas amigas, son familia. Así lo han demostrado estos años en los que la estabilidad familiar de Rocío se ha resquebrajado. En esos aciagos momentos el clan Campos siempre han estado a su lado, en lo bueno y en lo malo. “Tenemos mucha relación con Rocío, es como una hermana para nosotras“, ha asegurado Carmen Borrego. De hecho, a tenor de esa ‘hermandad’ surgió un rumor: que Teresa Campos había ‘enchufado’ en sus programas de televisión a la hija de ‘La más grande’.

La malagueña ha aprovechado su entrevista con Bertín para desmentir este punto: “Todo el mundo se piensa que yo metí a Rocío en televisión, pero no es verdad. La metió TVE y después trabajó en Telecinco en un programa con el Padre Apeles. Lo que ocurre es que más tarde yo necesitaba a alguien y la llamé”.