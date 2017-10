Los ‘elegidos’ de Teresa Campos: quién estará y quién no en su entrevista con Bertín

María Teresa Campos vuelve a la televisión. Será el próximo miércoles cuando la presentadora malagueña abra las puertas de su casa de Molino de la Hoz (Las Rozas) a Bertín Osborne y al equipo de ‘Mi casa es la tuya’. Pero no, de momento la Campos no regresa con programa propio; reaparece para ser entrevistada. Una gran entrevista teniendo en cuenta que será la primera en televisión después de que sufriera aquel aciago ictus isquémico, una charla muy especial por tantas cosas. Teresa será la gran protagonista de la noche, la reina, como lo fue durante años en las mañanas de Telecinco. Ella ha querido que así sea y por eso ha cuidado hasta el último de los detalles.

Bertín y María Teresa vs María Teresa y Bertín; ellos solos, frente a frente. Ha sido su deseo, aunque la malagueña sí ha ‘elegido’ a sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, para aparecer en el espacio en un momento dado de la emisión. Sin embargo, según ha podido conocer LOOK, podría haber una gran ausencia: la de Edmundo Arrocet. Al menos de momento, ya que el cómico no estuvo presente en la grabación del programa. En esta ocasión, Campos ha preferido que el programa se centre en su figura y carrera.

Parece que María Teresa no quiere repetir aquel bullicio informativo que se originó con la emisión de ‘Las Campos’ y con el tratamiento que se le dispensó a Bigote. Entonces se habló y mal habló del humorista y de la mala relación que este, supuestamente, mantendría con Terelu y Carmen. Las consecuencias de la exposición pública. Aquello quedó en el pasado, pero Teresa sufrió. Ahora, era su momento y así lo ha vivido. Cree que su figura no tiene por qué ir siempre íntimamente ligada a la del cómico y esta ocasión es la idónea para demostrarlo.

Teresa se ‘desnudará’ y hará de ‘celestina’ improvisada

La periodista abrirá su corazón a Bertín y a toda la audiencia, hablará de su infancia, de sus inicios en el periodismo, de su llegada a Madrid y de las renuncias a las que tuvo que enfrentarse por su profesión. Además, Teresa Campos no tendrá reparo en abordar cuestiones tan delicadas -y para las que siempre ha optado por la reserva-, como la dolorosa separación del padre de sus hijas y el ictus isquémico que zarandeó su vida el pasado mayo.

Entre pregunta por aquí y respuesta por allá, Teresa cogerá el rol de presentadora y tratará de persuadir a Bertín para que ‘haga las paces’ con su amigo Arévalo. Ellos no se hablan y la periodista mediará. “Tú lo has querido mucho, a Paquito Arévalo. Yo no me puedo creer que, después de tanto tiempo juntos, por una tontería de una foto…”, comenzará a sondear el tema la presentadora. Una intentona como ‘celestina’ que, al menos en el vídeo promocional de la entrevista, Osborne zanjará así: “Lo adoro, es como mi hermano, pero no es una tontería“.

Su futuro profesional y el ‘rebote’ de Teresa

La profesión le debe mucho a Teresa y esta a la profesión. ¿Hablará María Teresa de su incierto futuro profesional con Bertín? La pregunta es clara: ¿en qué punto está ese programa que, según la malagueña, Mediaset está preparando? Lo cierto es que tarda en materializarse, teniendo en cuenta que Teresa lo anunció para el mes de septiembre. Ella implora paciencia cuando se le pregunta, conviene no precipitarse “en tiempos tan difíciles para la televisión”, como confesó a Pilar Eyre. Sus hijas, en cambio, se aúnan en un mismo pensamiento: el trabajo sería el resorte que su madre necesita para volver a ser la que fue. “Estamos deseando verla presentar, ella tiene muchas ganas ya”, ha asegurado Carmen Borrego a LOOK.

Todavía no se ha emitido ‘Mi casa es la tuya’ y María Teresa se ha visto en la obligación de salir al paso de una información que le ha molestado sobremanera. ¿Ha utilizado la Campos el programa de Bertín para promocionar su casa de Las Rozas?

Sabido es que desea venderla para irse a vivir con Edmundo a un hogar más céntrico y amoldado a las necesidades de la pareja, pero ella lo niega tajantemente; esa nunca fue su intención y la idea de grabar allí surgió de la productora en connivencia con su hija Carmen Borrego. Este medio se ha puesto en contacto con Carmen y ha confirmado este extremo: “La decisión de grabar en casa de Teresa la tomó la productora y ella accedió“. Polémicas aparte, María Teresa ¿reaparece para quedarse? Su pública la espera.