El pasado lunes, durante la gala 0 de ‘Operación Triunfo’, hubo un concursante que no solo apostó por darlo todo sobre el escenario para poder entrar en la academia y vivir su sueño, sino que desveló un detalle de su vida tan íntimo como ‘prohibido’. Ese chico se llama Roi Méndez, natural de Galicia, y tan convencido estaba de que iba a ser seleccionado por el jurado que no dudó en confesar algo que, de no haber atravesado la famosa pasarela de ‘OT’, lo habría puesto en un serio aprieto en su trabajo como guitarrista. “Tengo pareja y trabaja en mi orquesta, pero mi jefe no lo sabe“, aseguró el concursante visiblemente nervioso.

Sus nervios tenían una razón de peso: en la orquesta donde trabaja, Olympus, no están permitidas las relaciones sentimentales entre los artistas. “Si el jefe lo sabe nos descuenta 3.000 euros del sueldo, ahora lo puedo decir porque voy a estar en la academia. Sí, señores, los rumores eran ciertos”, explicó Roi Méndez entre risas. Pero, ¿quién es su pareja? “Cris Lo es su nombre artístico”, aclaró escueto el cantante.

La persona que se esconde tras ese pseudónimo es una chica llamada Cristina López Turbon y LOOK ha podido hablar con ella. ¿Cómo vivió las emotivas palabras de su pareja en ‘OT’? “Me encantaron, Roi dio un paso muy importante. Ya venía tocando, llevábamos demasiado tiempo metidos en el armario“, ha asegurado, tímida, Cristina.

¿Desde cuándo son pareja?, pregunta este medio. “Llevamos juntos desde diciembre de 2016, aunque antes éramos muy buenos amigos. Yo estuve saliendo con un amigo suyo y ahí nació la amistad hasta que dio paso a otros sentimientos. El que la sigue, la consigue y Roi luchó mucho por la relación. Nos conocíamos demasiado bien antes de salir”. ¿Ve a Roi como ganador de esta edición? “Eso no lo sé, porque hay demasiado talento, pero si se esfuerza seguro que lo consigue”.

Free day!! Después de un mes de Julio completito toca recargar pilas para Agosto 🔋🔋 Vamos Caramba 💪🏻💪🏻💪🏻 A por todas🕺🏻

Además del testimonio de Cris Lo, LOOK se ha puesto en contacto con un miembro de la orquesta Olympus para conocer más detalles de su historia de amor. “Desde que Cristina llegó a la orquesta entre ellos surgió una chispa muy fuerte y lo que empezó como una amistad antes de trabajar juntos, siguió con un tonteo y acabó en una relación muy discreta. Ellos han intentado llevarla en la más estricta intimidad porque los jefes no lo deben saber”.

💪💪

¿Los compañeros de orquesta eran conocedores de este amor? “Claro que sí, era un secreto a voces para todos. Cris Lo se ha convertido en la mayor fan de Roi y en su principal apoyo tras presentarse al concurso. Conoce toda su vida al dedillo, sus defectos y sus virtudes”, ha apuntado esta persona muy próxima a la pareja.

Roi Méndez y Cris Lo se demuestran palabras de admiración y cariño en las redes sociales, así como comparten imágenes y vídeos en los que se los puede ver cantando temas amorosos. Eso sí, cuidan mucho el contacto físico y para aquellos que no conozcan su romance podrían pasar por unos buenos amigos.

Buenos días🌞🌞🌳🍀🌲Aquí os dejamos un cover de este tema de Lady Gaga🎤🕺🏻🕺🏻 Con todo nuestro cariño. esperamos que os guste👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Cuando Roi Méndez quiso presentarse al casting de ‘Operación Triunfo’, Cris Lo se deshizo en elogios hacia su chico en Facebook: “Bueno lo que empezó de medio tontería, poquito a poco pasó a ser un sueño y ahora es una realidad! Ya sabes que vamos a estar apoyándote al 100%, no por qué estes en Ot( que también!!!! 😍) pero creo que somos muchos los que te queremos, te admiramos como artista y como persona desde hace ya mucho tiempo, confiamos en ti! Yo al menos mucho, este es el principio de una nueva etapa de tu vida y solo te puedo dar las gracias por hacerme formar parte de ella 💖, gracias por demostrarme que los sueños se hacen realidad y que hay veces que a la gente buena le pasan cosas buenas!

Tú eres muy bueno.. Te mereces esto cariño! Ánimo! Fuerza! Tú puedes 🙂 te quiero! A POR TODAS!!”. ¿Aguantará la pareja el paso de Roi por ‘OT’?