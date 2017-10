[VÍDEO] ¿Qué piensa Álex González de lo que Chenoa escribe sobre él en su libro?

Por primera vez, y contra todo pronóstico teniendo en cuenta su discreción, el actor Álex González se ha pronunciado sobre el libro de Chenoa, ‘Defectos perfectos’, en el que aparece como una de las parejas sentimentales de la cantante. De su puño y letra, la mayorquina rememora en su libro la historia de amor que vivieron hace doce años y sus recuerdos parecen no ser todo lo gratos que debieran, ya que habla de los celos que supuestamente sintió Álex por su fulgurante fama.

¿Qué opina el actor de este retrato que hace Chenoa? “Es que hace doce años de aquello, ¡anda que no han pasado cosas! Soy muy respetuoso, ella es dueña de contar lo que quiera. No sé qué decir de manera que no le perjudique“, ha asegurado Álex diplomático y conciliador.

¿Ha podido leer el libro de Chenoa? ¿Qué le parece que después de tanto tiempo la cantante hable de aquella historia? “No he podido leerlo porque me paso el día leyendo guiones de mi serie, pero me parece todo bien”. La artista ha plasmado en tinta el mayúsculo enfado que, según ella, tuvo Álex González durante los premios Goya ante el hecho de que la prensa solo se interesara por ella.

¿Es eso verdad? Silencio inicial y sonrisa de medio lado por parte de Álex: “A Laura le tengo mucho cariño y me siento afortunado de que haya pasado por mi vida. Es una gran mujer. Cada uno vive las relaciones a su manera y siempre hay dos versiones y hasta tres. De esa anécdota de los Goya ya ni me acuerdo, ¡hace doce años!”. Eso sí, el actor sí se acuerda “de lo gran mujer” que es Chenoa. Claramente, dos formas muy distintas de llevar y de encajar una ruptura: “Mi sensación no es la misma que la suya”.