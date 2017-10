Fallece Susana Prat Rodríguez, expareja de Antonio Orozco, consecuencia de una larga enfermedad con la que venía luchando estos últimos meses. LOOK ha hablado con Mariola Orellana, mujer del cantaor Antonio Carmona y amiga de Susana, quien muy afectada, se limita a decir: “Era un ángel en vida y así seguirá siéndolo a su muerte”.

Ha sido precisamente Mariola quien ha querido compartir unas palabras en redes sociales junto a una fotografía de la fallecida. “Hoy que tu cuerpo ha dicho ‘hasta aquí he llegado’, pero hoy te siento como nunca… veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro.. escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí… mi Su.. mi princesa, mi referente.. mi niña preciosa que tanto me enseñas…siempre estas en mi vida..ahora más que nunca.. porque tú y yo sabemos que el Amor nunca muere.. todo lo demás es efímero, todo absolutamente todo, es efímero y muere, pero El Amor sube y sube y sube y crece y crece…. como tú…”, escribe.

Madre del hijo de Antonio Orozco y un proyecto común

Susana Prat fue la mujer con la que el popular cantante, Antonio Orozco, quiso iniciar un bonito proyecto personal en común del que nació su hijo Jan, de nueve años actualmente. “De mí -habla de su hijo- sacó la poca vergüenza, pero es la viva imagen de su madre. Ella es un ejemplo; yo quiero ser como su madre, la amo, la adoro, la respeto y todos los días la miro como si fuese el último minuto que la voy a tener”, contó el artista en una entrevista concedida a ‘El nuevo día’ en 2012.

Los tres juntos formaron una familia y lo hicieron en un adosado de 200 metros cuadrados de la zona residencial de Vallirana (Barcelona) donde, a día de hoy, ambos siguen empadronados. Allí vivió además sus días más felices, cuando todavía no gozaba de la popularidad actual, y comenzó su proyecto común con la madre de su hijo tanto dentro como fuera de su casa. ¿La razón? Susana, además de su pareja, se convirtió en su única socia de ‘Semillas De Silencio Sl.’, una empresa intermediaria del comercio de muebles, artículos para el hogar y ferretería, situada en Barcelona -Él como administrador único y ella como apoderada-.

Su, como era llamada por todos los que la querían, será velada a última hora de este jueves en Sitges (Barcelona).