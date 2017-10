Primera reacción de Antonio Orozco ante la muerte de su expareja

Hoy que tu cuerpo ha dicho " hasta aquí he llegado", pero hoy te siento como nunca… veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro.. escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí… mi Su.. mi princesa, mi referente.. mi niña preciosa que tanto me enseñas…siempre estas en mi vida..ahora más que nunca.. porque tú y yo sabemos que el Amor nunca muere.. todo lo demás es efímero, todo absolutamente todo, es efímero y muere, pero El Amor sube y sube y sube y crece y crece…. como tú…

