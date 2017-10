Terelu Campos y Lydia Lozano podrían estar viviendo un momento crucial en sus correspondientes carreras televisivas. La cúpula de ‘Sálvame‘, programa donde ambas son colaboradoras habituales desde hace años, se estaría planteando muy seriamente su renovación. ¿La razón? La Fábrica de la Tele consideraría que en estos últimos tiempos ninguna de las dos estaría aportando las informaciones que exige el programa diario, según cuenta ‘Bluper‘.

[EN IMÁGENES: Así fue la celebración del 52 cumpleaños de Terelu Campos]

A partir del titular del citado portal, la tensión se ha hecho palpable en torno a las 16:30h de la tarde de este miércoles. Ambas colaboradoras se han levantado en el plató para someterse a la evaluación de esta información y sus directores no han dudado en pronunciarse. “Esto es una filtración. Ellos tienen muchas conversaciones con la cúpula que no salen a la luz y se han quedado muy sorprendidos“, ha afirmado Jorge Javier Vázquez, quien se ha convertido en la voz de los directores del programa para justificar esta noticia. “Se analiza el trabajo diario de todos los colaboradores pero ellos no han filtrado esta historia. La información puede estar sesgada, al fin y al cabo es un titular pero no se puede revelar el contenido de estas conversaciones”, ha añadido el presentador según le apuntaba su director, David Valdeperas, en vivo y en directo.

Lydia Lozano: “Es humillante, desagradable y bochornoso”

A colación de estas declaraciones, Lozano ha roto a llorar. “¡Dí que es mentira! Alguna vez me han dado toques y lo he agradecido cuando me han advertido. Hubo otra vez que me lo dijeron y si me lo hubieran dicho en esta ocasión en lugar de enterarme por la prensa, hubiera hecho algo”. Y añade: “Que me entere en un directo por la prensa, la verdad es que es muy desagradable y bochornoso. Es humillante”. Después de esta primera intervención, la periodista se ha calmado. Pero solo por unos minutos. Poco después ha vuelto a romper en lágrimas para seguir desproticando contra la situación que le ha tocado protagonizar: “Me siento fatal, creo que tengo conciencia suficiente. Mintieron porque no me lo han dicho a la cara. ‘¡Oye Lydia no haces nada, no vales una mierda! Qué menos que me lo digan“, ha expresado alzando la voz y con una ovación final del público.

Terelu: “Me hubiera gustado saberlo por mis directores”

Vestida para la ocasión, la hija de María Teresa Campos, más entera pero también más enfadada, ha querido dar su punto de vista al respecto, “Reconocéis que habéis mantenido esta conversación y alguien ha obtenido el beneplácito para publicarlo. A mí me hubiera gustado haberlo sabido por mis directores”. “Es muy difícil poder decir lo que pienso y lo que siento. No me voy a manifestar porque no me gusta hacer nada que no quiero que me hagan a mí“, ha concluido.

Todo un espectáculo que ha acaparado las primeras horas del programa. ¿Realidad o ficción?