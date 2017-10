Este lunes Rosa López apenas podía reprimir la emoción durante el estreno de ‘Operación Triunfo’. Ha vuelto el formato que tanta alegría y éxito le granjeó. La granadina le debe mucho a la primera edición del concurso musical. Por eso, todos los recuerdos se le han agolpado durante la gala 0 de ‘OT’. Rosa se ha visto a sí misma dieciséis años atrás junto a sus compañeros y junto a Carlos Lozano, el presentador de entonces. Sin embargo, la realidad no es esa; los años han pasado y ahora le toca a otros vivir la emoción de la mano de otro maestro de ceremonias, Roberto Leal.

En un momento dado de la gala, la cantante -que fue la estrella invitada- ‘recriminó’ al presentador su nerviosismo: “Cuanto antes te quites el palito de ahí, mejor“. Un comentario por el que ardieron las redes sociales en contra de Rosa y por el que LOOK se ha puesto en contacto con la artista. ¿Cómo vivió el regreso de ‘OT’? ¿Qué opina del presentador y del jurado? ¿A qué se refería con la expresión “quitarse el palito de ahí”?

“Le dije a Roberto esa frase del palito porque estaba muy nervioso, algo que es normal cuando nunca has presentado ‘OT’. Roberto lo hizo bien, pero el formato es enorme”, ha asegurado a este medio la andaluza. ¿Cómo se sintió al pisar ese plató en el que fue tan feliz? “Fue muy emocionante, la verdad, me vinieron todos los recuerdos a la vez, de mis compañeros, de la academia, de los profesores. ¡Fíjate, que esperaba ver a Carlos Lozano! Pero, claro, no fue lo mismo con Roberto. Este programa le va a venir muy bien para coger tablas, será una escuela para él como lo fue para nosotros”, ha apuntado Rosa López.

Aparte del presentador, ¿cómo ve Rosa al jurado de este año? “Al jurado lo vi muy bien en general, con unos roles muy parecidos a los de nuestra edición. Imagino que quieren repetir el mismo éxito. Ojalá que lo consigan aunque es complicado. ¡Nosotros dejamos el listón muy alto!”, ha opinado la ganadora de ‘Operación Triunfo 1’. Durante la emisión de la gala hubo muchos fallos técnicos que la cantante califica de “gajes del oficio” sin mayor importancia.

Por encima de todo eso, Rosa López vivió una noche mágica, única, en la que los recuerdos y las emociones la asaltaron toda la noche. Cómo pasa el tiempo.