Octavio Aceves se sentaba este sábado en ‘Viva la vida’ para revelar la ruina económica a la que se enfrenta desde hace un año. Doce meses en los que ha tenido que pedir dinero prestado, en el que los recibos se quedaban sin pagar. El vidente se abría en canal y era minutos minutos más tarde cuando se convertía en el protagonista de una acalorada discusión que no ha dejado indiferente a nadie. Ni siquiera a las redes.

Tras visionar un vídeo del programa ‘Mad in Spain’ en el que el presentador Jordi González bromeaba sobre las artes adivinatorias de Aceves, la relación cordial que parecían mantener durante la entrevista Toñi y el futurólogo saltaba por los aires. Pero, ¿qué dijo Jordi para que el argentino se enfadara de tal manera? y sobre todo, ¿qué motivo ha llevado a Toñi a defender de nuevo a un compañero de profesión?

“Octavio me dijo con 23 años que yo me iba a morir a los 30. Luego la gente no quería viajar conmigo en los aviones”, eran las palabras del catalán que despertaban la ira del vidente. Octavio entonces revelaba el nombre de la pareja sentimental de Jordi: “Esto me ha dolido mucho porque yo a Jordi le tenía mucho cariño. Cuando yo vivía en Barcelona, él y su novio…”. Antes de que prosiguiera, Toñi le ha interrumpido, mostrándose más crispada que nunca.

“Quiero que te calles un momento. No estoy de broma ahora mismo. No te voy a permitir bajo ningún concepto que hables de la vida privada de nadie, que digas cosas que no puedes demostrar y que manches su nombre, porque no te lo voy a consentir”, ha dicho Toñi. ¿Se pronunciará Jordi en los próximos días? Solo el tiempo lo dirá.