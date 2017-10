¿Primeros problemas de Alba Carrillo con su nueva familia política?

Alba Carrillo está que trina. El motivo no es otro que su supuesta boda con David Vallespín. Algo que podría ser síntoma de felicidad para la maniquí se está convirtiendo en una de sus grandes preocupaciones. El colaborador Kiko Hernández lanzó la bomba en ‘Sálvame’: Alba y David se casan el 1 de septiembre de 2018. ¿Es verdad? La modelo lo niega tajantemente: “No es verdad que me caso”.

Ha acudido al programa vespertino de Telecinco para exigirle a Kiko explicaciones acerca de esa información y este ha cumplido con su trabajo. Según el colaborador, fue la suegra de Alba Carrillo, Emma, quien informó a algunos familiares durante una boda en Murcia que su hijo contraería primeras nupcias con Carrillo el 1 de septiembre del próximo año. Información que le llegó a Hernández de primera mano y que ha desquiciado a la maquiní: “De la familia de David solo conozco a sus padres y hermanos, a los demás no los he visto nunca, pero no me puedo fiar de nadie“.

Es más, la nueva colaboradora de ‘Las pelotas de Alba’ ha llegado a asegurar que va a hablar con su chico para que le aclare de pleno esta situación porque “si tenemos que tener un problema mejor que venga cuanto antes”, aunque también tiene muy claro que confía plenamente en él. En plena efervescencia, la modelo ha desvelado que existen rencillas en la familia de Vallespín.