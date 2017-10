Christina Applegate sigue los pasos de Angelina Jolie en su drástica ‘solución’ contra el cáncer

La actriz Christina Applegate (45), famosa por la serie ‘Matrimonio con hijos’ y diversas comedias hollywodienses, ha confesado en el programa ‘Today’ de la televisión norteamericana la drástica decisión que tomó para prevenir su predisposión a padecer cáncer. Applegate, que superó un cáncer de mama hace nueve años, ha seguido los pasos de otra estrella del celuloide, Angelina Jolie, quien hizo público que se había realizado una doble mastectomia y una extracción de los ovarios de manera preventiva.

Ahora, ha sido Christina Applegate quien ha confesado haberse sometido a esta radical intervención para evitar padecer cáncer de nuevo. “Hace dos semanas me sacaron mis ovarios y mis trompas. Mi prima falleció por culpa de un cáncer de ovarios en el 2008 y yo puedo prevenir eso. Es un alivio, es una cosa más que descarto. Ahora, esperemos que no me pase por encima un autobús”, apostilló en tono de broma la actriz para quitar hierro a la dura situación narrada.

This heartwarming story of preventive mastectomy & implant breast reconstruction, written by @expattravelmom. Visit https://t.co/cBeuzfuezt — Right Action 4 Women (@RightAct4Women) 14 de octubre de 2017

“Emocionante historia sobre la mastectomia preventiva y la reconstrucción de pecho”. (Retuit de Christina Applegate)

Hoy, 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama, se recuerda que se trata del tumor maligno más frecuente en la población femenina y se enfatiza la necesidad de prevenir la enfermedad mediante la autoexploración y las revisiones periódicas.