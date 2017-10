Arévalo ‘recula’ sobre el enfado de Bertín Osborne

El humorista Arévalo ha visitado ‘Sálvame Diario’ después de anunciar el pasado sábado en el ‘Deluxe’ que su amistad con Bertín Osborne no pasa por su mejor momento. De hecho, aseguró que no se hablan desde hacía meses y que la comunicación se limitaba, en los mejores casos, a simples mensajes de móvil. ¿El motivo? La fotografía que Arévalo publicó en su Twitter mientras los hasta ahora amigos compartían una paella con el Rey Emérito Juan Carlos I y su hija Doña Elena.

Esta publicación, al parecer, no sentó nada bien a Bertín y se distanció de su amigo tras abroncarlo. Ahora, durante su visita a ‘Sálvame’, Arévalo ha ‘reculado’ y, de algún modo, ha disculpado a su amigo: “Por mi parte, el enfado está olvidado. La amistad tiene que estar por encima de todo. Yo lo quiero mucho”. Eso sí, el cómico ha reconocido que no está bien con la situación: “Estoy mal, pero este momento tiene que pasar. Yo lo único que he hecho ha sido que el público conozca su enfado”.

¿La fotografía es un motivo de peso para que Bertín le haya retirado la palabra? “Bueno, yo sé que está enfadado por ese motivo porque Casa Real manifestó su descontento. De todas formas, él es más de chatear que de hablar”, ha disculpado Arévalo al presentador de ‘Mi casa es la tuya’. Llevan cinco meses sin mantener contacto y Arévalo no pierde la esperanza de que la reconciliación sea posible: “Yo nunca me he enfadado con él, pero tengo que reconocer que hay un cese temporal de la amistad”. Los colaboradores de ‘Sálvame’ han abierto otra hipótesis: ¿han tenido desencuentros económicos Bertín y Arévalo? “Para nada, eso no es verdad”, ha zanjado el actor.