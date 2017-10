Terelu Campos tiene muchos motivos para sonreír. Un año más, la malagueña ha prestado su imagen en apoyo a la campaña de ‘Ausonia’ y la Asociación contra el cáncer, pero en esta ocasión, por fin, lo ha podido hacer liberada y feliz. Desde finales de junio la mediana de las Campos no tiene que medicarse y se puede considerar curada por completo. Por si esta fuera poco, su madre, María Teresa Campos, está recuperada del ictus isquémico y a la espera de ese programa que la “reactive por completo”, como ha asegurado Terelu.

Sin embargo, próximamente sucederá un acontecimiento que preocupa y ocupa a la colaboradora de ‘Sálvame’. Su hija Alejandra cumplirá 18 años en cinco meses y esta celebración inquieta sobremanera a su madre: “Después de ver las portadas de esta semana (en las que sale Francisco Rivera con su hija Cayetana) estoy confundida. Tengo cinco meses para plantearme qué es lo correcto para Alejandra“.

La presentadora no ha podido evitar mostrar sus dudas: “Me preocupa mucho porque conozco a mi hija y sé lo que le puede afectar el hecho de que ella piense que no se siente libre”. A medida que se acerca el día de la mayoría de edad de Alejandra, mayor desasosiego siente Terelu: “No sé qué será lo mejor, si mostrarla o no. Si que lo haga conmigo, que soy su madre y la quiero, o no“.

Eso sí, la malagueña tiene claro que, se decida lo que se decida, será “una decisión consensuada y nunca unilateral”: “Ella sabe bien lo que yo opino y tiene muy claro la relación que quiere tener con la prensa. Yo lo único que le he dicho es que le dé normalidad“. Para terminar, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha lanzado una petición en el acto de ‘Ausonia’: “Aunque cumplan 18 años no dejan de ser niños, con sus miedos y sus frustraciones”.