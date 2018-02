La acusación de Uma Thurman que ha puesto a Tarantino contra las cuerdas

Uma Thurman ha sido una de las estrellas de Hollywood que ha denunciado públicamente a Harvey Weinstein por acoso sexual, sin embargo, es el afamado director Quentin Tarantino el que ha acabado entre la espada y la pared tras las últimas declaraciones de la actriz, aunque por motivos bien diferentes.

En un reportaje publicado por The New York Times se ha desvelado, con imágenes incluidas, el grave accidente que la protagonista de Kill Bill sufrió durante el rodaje de la segunda entrega de la saga por culpa de Tarantino. Según ha narrado Uma Thurman, el director prácticamente la obligó a rodar una escena de alto riesgo con la que ella no se sentía cómoda, por lo que había pedido ser sustituida por un especialista, a lo que Tarantino se negó. “Quentin vino a mi camerino y no quería escuchar. Estaba furioso porque estaba costándole mucho tiempo, pero yo estaba asustada. Me dijo ‘te prometo que el coche está bien. Es una carretera recta’. Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía y la carretera estaba llena de arena”, ha declarado Thurman.

La actriz ha compartido en su cuenta de Instagram las imágenes del fatídico accidente, con las que ha denunciado la grave “negligencia, hasta el punto de criminalidad” de estos hechos. No obstante, Uma Thurman ha disculpado a Quentin Tarantino, asegurando que él demostró “estar profundamente arrepentido”. También añade que fue él quien finalmente le proporcionó las imágenes para que ella pudiera hacerlas públicas, “a pesar de que podrían causarle daño personal” y asegura estar “orgullosa de él por su valor y por hacer lo correcto”.

En su comunicado vía Instagram, Uma Thurman responsabiliza, entre otros, a Harvey Weinstein, por querer encubrir estos trágicos acontecimientos “mintiendo y destruyendo las imágenes”.

La respuesta de Tarantino

Ante el revuelo causado tras la publicación del reportaje en The New York Times, Quentin Tarantino ha concedido una entrevista a Deadline para expresar su arrepentimiento: “Ese es uno de los mayores remordimientos de mi vida. Como director aprendes cosas y a veces aprendes a través de errores horribles. Ese fue uno de mis más horribles errores”.