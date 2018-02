Natalia Ferviú anunció este viernes su marcha definitiva de ‘Cámbiame’ tras un monumental enfado en la nueva versión del programa. “No me siento cómoda”, dijo el comunicado en el que ella misma reveló su fin como estilista en este formato. Este abandono ha dirigido las miradas a su gran amigo dentro del programa, Pelayo Díaz, pues ambos se enzarzaron este miércoles en un cruce de palabras ante las cámaras. Hastiado de las amenazas que ha recibido en sus redes sociales estos días, el experto en moda les ha plantado cara a sus ‘haters’ e incluso ha advertido “que todo ello está en mano de sus abogados”.

[Las lágrimas de Natalia Ferviú al hablar de su drama familiar]

Los seguidores de Natalia no entendieron las palabras que Pelayo le dedicó a Natalia este viernes y se lo han recriminado en su Instagram. “Yo la verdad es que siempre me he sentido responsable un poco aquí en ‘Cámbiame’ de Natalia por sus logros, por cuando no le ha ido tan bien, he sentido como que he tenido que estar ahí por ella, algunos de vosotros me entendéis por qué”, comentó Pelayo tras la marcha de Natalia. Sus palabras no han sido bien recibidas y él ha estallado. “A los que me estáis insultando y amenazando quiero que sepáis que estas cosas me hacen más fuerte y que no tenéis ni idea de lo quiero a Natalia. La luz se come a la oscuridad siempre así que voy a seguir con mi buen rollo”, ha dicho en una storie.

[Natalia Ferviú abandona definitivamente ‘Cámbiame’]

Lo cierto es que, después de mostrarse irritado Pelayo ha mandado a través de sus redes un mensaje de comprensión a Natalia en el que la tiende la mano. “Obviamente quiero que Natalia vuelva al programa pero creo que hay que ser generosos con ella y si ella ha decidido que ya no le interesa este formato hay que respetarlo y apoyarla en la decisión que ha tomado y en sus nuevos proyectos”. ¿Responderá Natalia defendiendo a Pelayo?, ¿Le agradecerá este gesto? Solo el tiempo lo dirá.