Natalia Ferviú abandona definitivamente ‘Cámbiame’

Este miércoles Natalia Ferviú se convirtió en la protagonista absoluta de la nueva versión de ‘Cámbiame’. Tras verse envuelta en una discusión con su compañero Pelayo Díaz y su nueva compañera, Paloma González, Natalia abandonó el plató. “A tomar por culo”, espetó entonces. Dos días más tardes, la de Tenerife ha emitido un comunicado en el que anuncia su marcha definitiva del programa: “Ya no me siento cómoda”.

Después de tres años en los que junto a Pelayo y Cristina Rodríguez ha cambiado el look de miles de hombres y mujeres, Natalia ha decidido poner fin a esta etapa e iniciar un nuevo camino. No sin antes, dirigirse a todos sus seguidores. “Como sabéis el pasado miércoles abandoné el plató de ‘Cámbiame’. Me parece justo y necesario pediros disculpas por haber permanecido en silencio hasta hoy, pero el ruido es un mal aliado de la calma y prefiero hacerlo ahora.Durante estos días he podido echar la vista atrás, reflexionar y ver las cosas con perspectiva. Me he dado cuenta de que en estos casi tres años he vivido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida”, confiesa.

Ferviú ha abandonado voluntariamente el nuevo formato, pues según sus palabras, siente que no encaja con la versión actual. “En los últimos días se ha modificado el formato del programa, entrando en una dinámica que respeto, pero en la que no me siento cómoda. Con toda la pena del mundo, por cómo se han desarrollado los acontecimientos, y antes de vivir situaciones por las que no estoy dispuesta a pasar, he decidido cambiar de rumbo”, escribe. Su sustituto será Juan Avellaneda.

Pese a que su relación con Pelayo Díaz se ha tambaleado, el estilista le dedicó este jueves la despedida que todos esperaban. “Desde hace tiempo en mí tiene un amigo y un compañero. La verdad es que siempre me he sentido responsable un poco de ella aquí, por sus logros, cuando no le ha ido tan bien… Siempre he sentido que he tenido que estar ahí por ella. Alguno de vosotros me entendéis por qué”, dijo Pelayo.

Palabras que también secundó también Cristina. “Yo no la conocía cuando arrancó el programa y nosotros hemos discutido muchas veces, pero yo me llevo a una amiga y me la llevo de corazón”. ¡Suerte Natalia!