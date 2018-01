Oprah Winfrey y Reese Witherspoon, ‘mutantes’ por culpa del Photoshop

El retoque digital de las imágenes que aparecen en los medios de comunicación parece ser una realidad aceptada, pero no por ello es siempre afortunada. Mientras numerosas personalidades se han quejado públicamente de la imagen distorsionada que se proyecta de sus cuerpos por un uso indebido del Photoshop, hay ejemplos en que los que esta técnica puede convertir a una prestigiosa publicación en objeto de mofa en la redes sociales.

El último caso se ha dado en la portada de la revista Vanity Fair que, como cada año, dedica un número especial a Hollywood en plena época de entrega de premios. Sin embargo, querer modificar la realidad hasta que parezca perfecta ha tenido una consecuencia no solo indeseada, sino también hilarante. Así, la polifacética Oprah Winfrey, que acaparó los titulares en la entrega de los Globos de Oro por su discurso contra el machismo y el racismo, aparece en el último número de la citada publicación nada menos que con tres manos.

Las redes sociales, además de la propia revista, se han tomado con humor el ‘epic fail’ en la versión retocada de la fotografía tomada por Annie Leibovitz, asegurando que era imposible que Oprah Winfrey ejerciese de presentadora, empresaria, actriz y filántropa con solo dos manos.

Sin embargo, Oprah no es la única estrella convertida en mutante por obra y gracia del Photoshop. La oscarizada Reese Witherspoon parece tener tres piernas en dicha imagen, una condición que ella misma ha pedido, en tono jocoso, que no se utilice para discriminarla: “Bueno, supongo que ahora ya lo saben todos. Espero que aún así me aceptéis por lo que soy (y nunca me disculparé por acurrucarme en Oprah. Si tenéis la oportunidad, os lo recomiendo).

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY

— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 25 de enero de 2018