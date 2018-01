Dabiz Muñoz: chef, marido de Pedroche y terror de los ‘influencers’

Dabiz Muñoz se ha convertido en uno de los chefs más reconocidos de España. A sus 38 años puede presumir de ostentar tres estrellas Michelin en su restaurante DiverXo, además de poseer dos locales más, StreetXO, en Madrid, y StreetXoLondon, en una de las zonas más cotizadas de la capital británica. Pero no solo de fogones vive el marido de Cristina Pedroche, ya que su relación con la presentadora y su espíritu revelde y polemista han contribuido a crear esa imagen de ‘enfant terrible’ de la cocina de vanguardia.

Dabiz Muñoz no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar lo que piensa, por lo que las redes sociales se pueden convertir en un arma de doble filo en sus manos. Hay momentos en los que le gusta jugar al ‘escándalo’ confesando que ha probado el semen y le encanta, y otros en los que se convierte en ‘azote’ de los influencers que tratan de comer gratis en su restaurante a cambio de una buena crítica.

Pues así está el patio, que han oído buenas criticas de Diverxo y que les invitemos !!!!! Vaya jungla ésta… pic.twitter.com/pknnELAi6z — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 25 de enero de 2018

El marido de Cristina Pedroche parece querer denunciar una práctica tristemente extendida entre numerosos influencers, también conocidos como foodies en el mundo de la cocina, que aseguran dedicarse a la crítica gastronómica. Aunque ejemplos similares también se encuentran en otros ámbitos como la moda, el deporte, el coaching…

No obstante, la denuncia de Muñoz a los que quieren comer en un ‘tres estrellas’ sin abonar ni un euro no ha sido bien recibida entre varios tuiteros, que no han dudado en afear el comportamiento del chef por publicar mensajes privados.

Te equivocas , indecente es la proposición. Las cosas se denuncian con nombres y apellidos, que sepamos quienes hacen estas prácticas, no más chantajes ni pseudo criticas gastronómicas . https://t.co/ZtpHognn3e — Dabizdiverxo (@Dabizdiverxo) 25 de enero de 2018

Al final, ‘el xef’ se ha visto envuelto en un rifirrafe con aquellos a los que no les parece tan grave la ‘solidaria’ propuesta de los influencers gastronómicos.