Ágatha Ruiz de la Prada: más sexy y provocadora que nunca

Esta semana Pedro J. Ramírez y su esposa, Cruz Sánchez Lara, se han convertido en protagonistas del cuore tras sus románticas declaraciones para la revista ‘Harper´s Bazaar’. La pareja aparentemente bebe las mieles de la felicidad y prueba de ello, las palabras que el periodista dedica a la abogada: “Ahora me he dado cuenta cómo la felicidad puede ser un regalo del destino. Cruz se ha escapado de un libro. Mujeres como Cruz solo existen en las novelas de amor“. Halagos que, sin embargo, han caído como un jarro de agua fría en su entorno y así lo confesaba su hija hace tan solo unos días, Cósima Ramírez, a este medio: “No tengo ningún comentario al respecto, al menos ningún comentario agradable”. Pero, ¿cómo ha sentado este reportaje a su exmujer, Ágatha Ruiz de la Prada?, ¿qué opina sobre las declaraciones en las que el que fuera su marido durante más de 30 años alardea sobre su idilio sentimental? y, sobre todo, ¿ha habido respuesta pública?

La diseñadora ha preferido no dirigirse directamente a él, aunque sí ha hecho una publicación en Instagram que sus seguidores han interpretado como un ‘dardo’ al director de ‘El Español’. En esta imagen, Ágatha posa más sexy y provocadora que nunca junto a un joven completamente desnudo de perfil para anunciar la entrevista que este fin de semana verá la luz en ‘Fashion&Arts magazine’. “Te has quitado un peso de encima”, “Saliste ganando por goleada” o “menuda liberación” son solo algunos de los comentarios que los usuarios de redes sociales han escrito en su fotografía.

Mientras tanto, Pedro J. parece haber pasado página y ahora se enfrenta a la vida junto a su nueva esposa Cruz Sánchez. Una mujer que dice llenarlo por completo, ya que en ella aúna sentimientos como amor, atractivo y admiración. “El último día siempre es el mejor. No ha habido ni un solo día en el que no haya sentido que nuestra relación crece y que Cruz me está haciendo mejor“, ha dicho Pedro J. a la edición española de ‘Harper´s Bazar’.