Una nueva Kardashian ha llegado al mundo. Se trata del bebé que Kim Kardashian y su marido Kanye West estaban esperando gracias a un proceso de gestación subrogada. Según se ha informado la propia Kim a través de su app se trata de una niña que nació el pasado 15 de enero, poco antes de las 13:00h y que pesó 3,4 kilogramos.

La nueva bebé, cuyo nombre aún no ha trascendido, se suma a los otros dos hijos del matrimonio, la primogénita North West (4) y el que hasta ahora era el benjamín, Saint (2). Kim Kardashian anunció el pasado septiembre en el reality familiar, ‘Keeping Up With the Kardashians’, que esperaban a su tercer hijo gracias a una mujer gestante por el peligro que correría de volver a quedarse embarazada, dado que padece de placenta acreta.

En su comunicado, la líder del televisivo clan ha tenido unas palabras de agradecimiento para la mujer que ha hecho posible su sueño de ampliar la familia: “Le estamos increíblemente agradecidos a nuestra gestante subrogada por hacer nuestros sueños realidad con el mayor regalo que alguien puede realizar, y a nuestros maravillosos médicos y enfermeros por su dedicación”.

El nacimiento de esta nueva Kardashian estrena el ‘baby boom’ que están viviendo las reinas de la telerrealidad, ya que tanto Khloé Kardashian, como la más pequeña de las hermanas, Kylie Jenner, están esperando a los que serán sus primeros hijos.