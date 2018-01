Nada se escapa a las cámaras de ‘OT’ 2017. Los concursantes, ajenos a la repercusión que sus palabras tienen en el exterior, no dudan en expresar con naturalidad cada uno de sus pensamientos. En un alarde de espontaneidad, Amaia confesaba hace unas semanas a sus compañeros que durante sus noches de fiesta fuera de la academia ella suele enseñar sus pechos en público. “Yo de fiesta enseño las tetas todas las noches”, decía la favorita de el talent show a sus compañeros durante la sobremesa de una comida. Este comentario abrió un debate entre los concursantes allí presentes, donde la pamplonica hacía público ser fiel seguidora del movimiento ‘freethenipple’. Amaia quiso hacer ver a Raoul que su pensamiento era erróneo cuando el catalán comparó los pechos femeninos a sus testículos:”No compares los huevos con las tetas, me da muchísima rabia cuando se comparan los huevos con las tetas. !No! Los huevos es equivalente al ‘chocho’. Pero no, las tetas son equivalente a tus tetas”.

Este comentario no ha sido el único en el que la concursante ha hecho alarde de su mente liberal, de hecho, en la última gala llegó a confesar a Aitana que no iba a depilarse: “¿Sabes que? no me voy a depilar las piernas, porque las mujeres también tenemos pelo. Tengo muchísimo pelo, pero me la sopla”. Además de esta confesión a su amiga, también quiso hacer saber esta decisión a Alfred, su pareja, alegando que se sentía orgullosa por este gesto.

[Entrevista exclusiva a Nerea (‘OT’ 2017): Así vivieron los concursantes el ataque de ansiedad de Alfred en plató]