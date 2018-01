En el recién terminado 2017, son muchas las mujeres -y también algunos hombres- las que han puesto el grito en el cielo por haber sufrido acoso sexual en algunos momentos de sus vidas. Por desgracia, van saliendo nuevos casos semana tras semana. Casi cada día. Y uno de los últimos es el denunciado por Lucía Etxebarría. La escritora ha utilizado las redes sociales para hablar de uno de sus episodios más traumáticos a colación de la aparición del cuerpo de Diana Quer el pasado 31 de diciembre.

“No tenía marcas. Y se dio por hecho que había sido una relación sexual consentida”



Etxebarría se sincera con un texto que acompaña una de sus últimas ‘selfies’, con el siguiente texto: “Por alguna extraña razón que se me escapa las fotos que tienen más éxito en mi perfil son las selfies. Yo las cuelgo con el propósito de llamar la atención sobre el texto. Hoy he intervenido en el programa Espejo Público y gracias a la suerte no me ha tocado hablar sobre Diana Quer. Pero gran parte del programa ha versado sobre el tema. He tirado de internet y he leído todo lo que se publicó en si día sobre ella. Sus novios, su anorexia, sus problemas con sus padres, su carrera de modelo, sus malas notas. Su vida privada de expuso hasta la saciedad. Y se desvió la atención de lo más importante: su último mensaje. ‘Estoy acojonada. Hay un tío que me sigue’. Ese fue el hombre que la mató. Pero nadie prestó mayor atención a ese mensaje. A mí me violó un hombre a punta de navaja. Lo denuncié. Lo localizaron. Nunca le juzgaron porque era su palabra contra la mía. Yo no me resistí. No tenía marcas. Y se dio por hecho que había sido una relación sexual consentida. De la misma manera que ahora se cuestiona el testimonio de las víctimas de #LaManada y de los futbolistas de #Aranda. El asesino de Diana había violado antes a dos mujeres. Nadie las creyó. Como no se me creyó a mí. Porque no se resistieron. #Diana sí se resistió. Y él la mató. Y tiró su cuerpo a un pozo. A punto estuvo de matar a otra. Que se salvó porque dos chicos la ayudaron. Pero ¿Sabéis qué? La chica gritaba en un barrio muy poblado, rodeado de edificios. Y nadie salió a ver qué pasaba. Pensaron que eso no iba con ellos. ¿Por qué soy feminista? ¿Necesito explicarlo? ¿De verdad?”.

De este modo, la autora de libros como ‘El contenido del silencio’ o ‘Tu corazón no está bien de la cabeza’, relata cómo entonces sufrió las carencias de un sistema que desatiende a las víctimas de violencia y acoso sexual y reflexiona sobre este asunto tan presente en estos últimos días.