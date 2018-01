Cepeda ya sabe lo que es enfrentarse a la realidad post ‘OT’. El concursante está saboreando las mieles de la fama tras su salida de la academia más famosa de España, pero no todo se queda en halagos y buenas palabras. Tras su expulsión, el gallego ha podido comprobar que se ha convertido en el concursante más querido y odiado de la edición, un factor que le ha ayudado a superar un total de cuatro nominaciones pero que también le ha pasado factura. Tras incorporarse a la vida real parece que a Cepeda no le han gustado demasiado los comentarios que se han vertido sobre él en las redes sociales. Algunos internautas hicieron ‘campaña’ para que fuera expulsado de la academia utilizando argumentos que intentaron dañar la imagen pública del cantante, pero esto no ha sido lo que más ha molestado a Cepeda. Los ataques a su novia, la presentadora Graciela Álvarez, ha sido la gota que ha colmado la paciencia del gallego, razón por la que finalmente ha decidido dar la cara.

Holi, hoy he visto demasiados ataques verbales a mi pareja por redes. Porfavor os lo pido desde el cariño (y evidentemente a quien sea), ella no se merece ese trato. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 6 de enero de 2018

“Hoy he visto demasiados ataques verbales a mi pareja por redes. Por favor, os lo pido desde el cariño (y evidentemente a quien sea), ella no se merece ese trato”, escribía Cepeda en su perfil de Twitter. Este comentario va dirigido a los propios seguidores del gallego, y es que muchos son los que han atacado a Graciela calificándola de “mala novia” e incluso de “culpable” de la expulsión del triunfito. La razón de estas acusaciones es que la periodista no ha hecho ninguna mención pública para apoyar a su pareja en el concurso, una actitud que ha llamado bastante la atención a los fans del talent show.

Tras su salida de ‘OT’, Cepeda contó a este medio el verdadero motivo por el que su chica no ha hecho ninguna aparición en el concurso: “Ella está sujeta a un contrato y no puede aparecer ni hablar en otra cadena”. Lo cierto es que Graciela Álvarez trabaja en estos momentos en Real Madrid Televisión, cadena que supuestamente no le habría permitido apoyar a su chico públicamente.

Aunque son muchos los usuarios que justifican la pasividad con la que Graciela se ha enfrentado al concurso de su novio, otros apuntan a que el acercamiento que el cantante ha tenido con Aitana ha sido la principal razón por lo que la periodista no ha partido una lanza para apoyar al gallego en ‘OT 2017’. Fuera como fuese, lo cierto es que la pareja ha sido vista este fin de semana en un cine de Madrid disfrutando de una película en perfecta armonía. Un momento, que cómo no, también ha sido recogido por las redes sociales por otros usuarios que no dudaron en pedir una foto al triunfito.