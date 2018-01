El motivo que ha llevado a la hija de Miki Molina a estallar en Instagram

Andrea Molina (25) pertenece a una saga de artistas por los que corre el talento a raudales y no solo el duende sino también la garra. La hija de Miki Molina y Lydia Bosch se ha visto envuelta en polémica al estallar contra una seguidora que criticaba el papel de su progenitora como madre. “Hoy no es su cumple, ni el día de la madre pero a mi me apetece gritar a los cuatro vientos que tengo a la mejor mami del mundo”, escribía en su Instagram. Unas bonitas palabras que suscitaron cientos de comentarios, aunque uno de ellos hizo especial mella en la joven actriz.

“Una madre que aparta a su hija de su padre y su familia paterna perdóname pero no es una buena madre“, respondió una usuaria. Y es que el vínculo de Andrea con su padre ha sufrido altos y bajos, pero siempre ha tratado de mantenerlo en la intimidad y prueba de ello sus palabras en una de sus últimas apariciones públicas: “Cada relación es un mundo y es que es nuestra relación y nuestro mundo y así se va a quedar“.

Sin embargo, esta vez ha optado por profundizar más sobre este asunto e incluso poner los puntos sobre las íes a cualquiera que dude sobre la actitud que Lydia ha tenido en toda la historia con Miki Molina. “De verdad, de corazón, intentemos no juzgar y criticar de forma gratuita sobre temas tan íntimos de las personas y de lo que no sabemos absolutamente nada. Querida Eva, desde el cariño, te deseo de corazón que nunca te tengas que ver en la situación en la que la gente juzgue,critique y comente cosas sobre ti, tu vida y sobre las personas a las que más quieres sin tener absolutamente ni idea de lo que están hablando”, comentó.

Andrea estaba indignada y no ha querido dejar pasar que se dudara de Lydia Bosch ni un instante. “No es justo, es feo y deja mucho que desear . Para sentar cátedra sobre algo uno debe de estar muy seguro de lo que dice y de lo que habla . Cuidado en un futuro con las palabras que dices , con tus opiniones soltadas a la ligera, porque puedes llegar a pillar a alguien menos fuerte, más débil y más sensible y la puedes DESTROZAR”, ha escrito.