Lucía Villalón vomita toda su rabia ¿contra Chicharito Hernández?

Si hay una persona que tenía ganas de cerrar el 2017, esa era Lucía Villalón. Ha sido un año muy duro para ella, sobre todo en lo emocional, donde su ruptura con el que iba a ser hombre de su vida, Javier ‘Chicharito’ Hernández, dio al traste con sus ilusiones y congeló su corazón por completo. Fue a comienzos de un año en el que estaba prevista su boda, el 8 de julio. “Si me llego a casar me habría equivocado por completo, decía aliviada la periodista cuando le preguntaban por su mal de amores. Por si fuera poco, ha tenido que ver cómo el futbolista rehacía su vida hasta en dos ocasiones, primero con Camila Sodi y después con Andrea Duro. Ahora, cuatro días después de arrancar el 2018, Lucía ha querido hacer una reflexión en frío sobre su año, que ha compartido en Instagram y que no tiene desperdicio.

Lo más llamativo del ‘post’ de Lucía Villalón es la parte que dedica indirectamente a la mala experiencia vivida con su expareja. Aunque se dirige a la vida como ente propio, no hace falta que le mencione para saber que estas palabras está relacionadas con su fallida aventura sentimental con Chicharito: “He pasado de los peores momentos de mi vida contigo. He sufrido como nunca en 29 años contigo… y he de contarte que SOLO moría de ganas de decirte: HASTA LUEGO MARICARMEN!! Eso sí… siempre me han enseñado que hay que ser agradecido en esta vida. Y, como de todo se aprende, también te doy las gracias (…) Si no fuese por ti no sería la persona que soy. Si no fuese por ti no habría tomado las decisiones más dolorosas pero más sabias de mi vida. Si tú no hubieses ocurrido quizás no estaría donde estoy y no tendría lo que tengo. Y lo que tengo son personas espectaculares a mi lado y salud (y que sepas que eso lo es TODO!)”.

Ahora la periodista esta sumida en una ilusionante etapa profesional, al frente del programa deportivo de BeIn Sports, que repasa lo mejor del fútbol nacional e internacional. En el prisma personal todavía no ha conseguido abrir su corazón a otra persona y recibe al 2017 con fuerza y toda una declaración de intenciones: “Gracias de todo corazón porque te he vivido (como he podido…) y, gracias a mis personas, te he sobrevivido… y lo he hecho a lo grande y te digo adiós desde lo alto… porque ha costado llegar aquí… pero desde aquí arriba empezamos el 2018... que venga alguien a bajarnos si tiene huevos!!”.