El desnudo integral de Arturo Valls en plena montaña

Arturo Valls ha ido un paso más allá para felicitar el Año Nuevo. No ha hecho balance de su particular 2017 ni ha presentado su lista de propósitos para 2018. El presentador ha sido mucho más original y ha felicitado el año a sus seguidores con un desnudo integral que no deja nada a la imaginación. ¿La particularidad? Lo ha hecho en una montaña, sobre un manto de nieve y con un espectacular paisaje que denota el frío que debe estar sintiendo en sus partes nobles.

El conductor de ‘Ahora caigo’ se ha fotografiado de esta guisa para retar a su amigo Rubén Prieto, colaborador de ‘El Hormiguero’. Valls pretendía que su ‘colega’ se hiciera la misma foto que él y lo ha conseguido, creando así su particular cadena que ya está a punto de sumar su tercer eslabón: Juan Ibáñez. El encargado de dar vida a Trancas en el programa anteriormente mencionado, es el último en ser retado y sus amigos continúan a la espera de que cumpla el desafío mostrando todos sus encantos.

Mientras tanto, Arturo Valls y Rubén Prieto ya encabezan su particular ‘challenge’ que, como cabía esperar, ya empieza a ser viral.