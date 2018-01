La inesperada declaración de amor de Nagore Robles a Sandra Barneda

Sandra Barneda y Nagore Robles miden sus apariciones con una precisión milimétrica hasta tal punto que, eligen el cuándo, el cómo e incluso el dónde, pues son conscientes del interés mediático que generan. Sin embargo, en los últimos meses han preferido dejar de lado este meticuloso cuidado para en alguna ocasión proclamarse el amor que sienten la una hacia la otra en sus redes sociales. A escasas horas de que finalice el 2017, la vasca ha escrito en su Instagram una inesperada declaración de amor que no deja de sumar ‘likes’.

Junto a una instantánea en la que aparece la silueta de Nagore y Sandra cogidas de la mano, la colaboradora de ‘Mujeres hombres y viceversa’ dedica los mejores elogios a su actual pareja. “Quiero vivir todo contigo y no es que sea valiente, es que confío. Soy consciente de que no será fácil pero será eterno y será nuestro. Me gusta tu ritmo, tu entender , tu crecer. Me gustas tanto…Aprendo de mí, de ti y de nosotras con ganas de todo”, escribe.

Su relación marcha viento en popa y prueba de ello, las palabras que Nagore escribe y es que, según ella, tiene la mejor compañera de viaje que pudiera imaginar. “Porque juntas hacemos el mejor equipo, el que no se deja vencer, el más unido. Haces que el día empiece y termine, tú eres mi tiempo. Me faltan vidas y las recorrería todas contigo. De la mano siempre, cógeme fuerte que no te suelto. Venga como venga, por otro año juntas mi amada compañera.Vamos a por el 2018″, comenta.

Este especial mensaje se suma a la storie (imagen de duración temporal) que Nagore publicó hace unos días en su cuenta oficial de Instagram. En ella aparecían ambas presumiendo de amor y recibiendo un beso en la mejilla y es que el amor fluye entre ellas y esta vez no han tenido problemas en airearlo a los cuatro vientos, para deleite de sus seguidores. Con la publicación de este tipo de imágenes no hacen más que confirmar el gran momento en el que ambas se encuentran, escenificado en desayunos, escapadas en pareja y momentos inolvidables de dos mujeres que se quieren y que ya no tienen problema alguno en sentirse libres para expresarlo. Un excelso estado de ánimo del que la propia Nagore Robles ha dado cuenta en su Instagram.