David Muñoz vuelve a vestirse de Cristina Pedroche en Nochevieja

A tan solo unas horas de descubrir los detalles del vestido que lucirá Cristina Pedroche en las Campanadas de La Sexta, su esposo lo ha vuelto hacer. El cocinero David Muñoz se ha atrevido este año también a ponerse el polémico diseño con el que la presentadora dejó a España boquiabierta el pasado año. Muy desenvuelto, el chef ha posado con el impresionante traje de Pronovias con el que la colaboradora de ‘Zapeando se coló el 2016 en miles de hogares junto a Alberto Chicote y lo ha compartido en sus redes sociales.

[La ‘obsesión’ de Cristina Pedroche y sus últimos detalles antes de dar las campanadas]

Ataviado de un corsé de terciopelo azul con estrellas y un tul fluido, David posa con la simpatía y naturalidad que le caracteriza. “Ya estoy listo para ver con que me sorprende en las campanadas @cristipedroche, pero no creo que en ningún caso pueda superar esto. ¡¡Debería dar las uvas yo!!”, escribe el joven. David con esta instantánea demuestra una vez más el apoyo incondicional a su mujer, además de dejar claro que las críticas negativas no ‘golpean’ ni perjudican el universo de la pareja.

Por su parte, Pedroche también ha publicado esta imagen en sus redes sociales e incluso ha dedicado un piropo a su pareja. “Sí… otra vez… mi marido está más bueno que yo”, comenta Cristina. Y es que esta no es la primera ocasión en la que Muñoz se viste de Cristina Pedroche y luce sus trajes de Nochevieja, convirtiendo este hecho casi en una tradición.