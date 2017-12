Días después de hacerse público el último ingreso hospitalario de María José Campanario, la esposa de Jesulín ha estallado. Hastiada de las críticas recibidas y de que todavía haya personas que duden de la fibromialgia que padece, la odontóloga ha respondido a través de sus redes sociales. “No me gusta dar pena a nadie. Ingreso porque soy intolerante a muchos medicamentos, y los únicos que se pueden poner en mis brotes son hospitalarios. ¿Crees que me hace gracia separarme de mis hijos en vez de poder estar en mi casa? Esta tía tiene nombre y sufre como tú y como cualquiera. Puedes creer o no, pero la fibromialgia es así. No se ve por fuera, te mata por dentro”, ha escrito Campanario en su Facebook desde el Hospital Nisa de Sevilla.

[Las asociaciones de fibromialgia le arruinan el cumpleaños a María José Campanario]

Y es que María José no solo hace frente a los ataques en sus redes, sino también a las asociaciones que en más de una ocasión han tachado a Campanario de ‘cuentista’ o ‘aprovechada’ , pues consideraban que estaba utilizando su enfermedad para comercializar con ella. “¿Da igual si una se muere, verdad? Porque como ha salido en una revista… jamás cobrando por hablar de la fibromialgia sino con el fin de ayudar, pero como sale en revistas, qué más da lo que sufra o sufra su familia o sus hijos, porque como ha salido en revistas… en muchas sin cobrar… madre mía. (…) Hablé gratis de mi enfermedad por si podía ayudar, pero aun poniéndolo en la revista, hay mentes muy retorcidas. ¿Qué se le va a hacer? Lo conté gratuitamente y con la intención de ayudar a quienes la padecen y no se les atiende bien o no se les cree. Pues Lady Gaga y Morgan Freeman lo han contado igual y no pasa nada, pero como yo soy la mierda la Campa…”, añade María José.

Aunque estas palabras la sitúan una vez más en el ojo del huracán, María José ha preferido poner los puntos sobre las íes antes de que finalice este 2017. “En la Seguridad Social también me ingresan, no solamente en la privada y no es por tener dinero, es porque tengo un seguro privado que me lo permite en esas clínicas. Aparte de todo eso, me encanta hacer cosas en mi casa aunque tenga ayuda y no se me caen los anillos por fregar los WCs y poner lavadoras o limpiar mi casa y cocinar”, comenta.

Sin embargo, Campanario no solo ha querido dirigirse a quien duda sobre su enfermedad, sino también a quien le acusa de ‘vaga’: “¿Vaga? ¿Una persona que no necesita trabajar y saca una carrera y trabaja como odontóloga? Madre mía, qué miras tenéis…Gano dinero con mi trabajo como odontóloga y sin hablar de nadie que también soy libre”, escribe la esposa del diestro. Su discurso, sin ningún género de dudas, dará mucho de qué hablar.