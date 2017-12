Lucas Hernández, de condenado por malos tratos a ser padre

Lo que empezó siendo una desagradable historia entre una pareja que se pelean y terminan condenados por un juez ha acabado de la mejor manera posible, con ambos casados -con matices- y esperando un niño. Es lo que les ha pasado a Lucas Hernández, futbolista del Atlético de Madrid, y su novia, Amelia de la Osa. Ha sido ella quien ha colgado una ecografía en sus ‘stories’ de Instagram para anunciar la feliz noticia.

Sera el primer hijo para ambos y verá la luz a mediados del 2018. Tanto Lucas como Amelia han sabido reconducir su relación tras un 2017 muy convulso, que ha estado marcado por la pelea conyugal que acabó con ambos llamados a declarar. Ocurrió a comienzos de febrero, el defensa francés y su chica protagonizaron una pelea en el coche de él en la que hubo de todo: forcejeos, daños al vehículo, rasguños, hematomas y traumatismos.

Un juicio celebrado el 21 de febrero se resolvió con un fallo en el que ambos eran condenados por el titular del Juzgado de lo Penal número 35 de Madrid, especializado en Violencia contra la Mujer, a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, al ser considerada una agresión mutua. Hernández fue castigado en virtud del delito de violencia de género contemplado en el artículo 153.1 del Código Penal, y su excompañera, por el de violencia en el ámbito familiar, reflejado en el 153.2 del mismo compendio.

Además, durante dos años, tenían prohibido aproximarse a una distancia menor a 500 metros. Una orden de alejamiento que quebrantarían constantemente y que no les iba a impedir casarse en Las Vegas el pasado mes de junio. Una boda que cogió a todos por sorpresa y que no tiene validez en territorio español, a no ser que se solicite al Consulado. Tras regresar de Nevada, Lucas Hernández fue detenido en el aeropuerto de Barajas al comprobar la policía que el jugador se había saltado dicha orden. Tras dormir en el calabozo y prestar declaración, quedó en libertad.

Después de estos episosios, ambos han optado por rebajar varios puntos su exposición pública y de buscar la estabilidad en pareja. Ahora están más tranquilos, centrados en ser felices y es así como ha llegado este embarazo que pone el broche de oro a una historia de amor muy tumultuosa.