Vivimos en un escenario en el que Instagram se posiciona como el canal preferido para hacer anuncios importantes, sobre todo cuando los protagonistas son celebrities. El último en hacerlo ha sido Cesc Fàbregas, que ha compartido con sus 9,4 millones de seguidores una de las decisiones más importantes de su vida, su matrimonio con Daniella Semaan. Con una imagen de sus manos entrelazadas, en la que se distingue a la perfección la alianza de compromiso de la libanesa, el futbolista ha confirmado un rumor que les ha acompañado durante los últimos años.

Daniella ha contestado rápidamente y sin dudas: “Sí al hombre de mi corazón. Te quiero tanto”. Por el momento no hay fecha de boda, pero ya es una realidad que pasarán por el altar, después de haber esquivado durante años todas las preguntas y campanas de boda. Los dos forman una pareja consolidada tras más de seis años de relación, pero hasta ahora no han creído conveniente dar ese paso adelante.

Un avance que deja claro que están tan enamorados como el primer día y que viven felices su cuento de hadas particular, en Londres y junto a sus tres hijos. Se conocieron en un restaurante japonés de la ciudad llamado ‘Nozomi’. Ella le pidió un autógrafo y consiguió su teléfono. Por aquel entonces, Fàbregas salía con Carla Dona y Daniella Semaan estaba casada con el millonario libanés Elie Taktouk, pero el amor triunfó y rompieron sus respectivas relaciones para estar juntos.

Cesc: “Daniella y yo hemos vencido muchos obstáculos”

Una aventura sentimental que no les ha sido nada sencilla y así lo explicó Cesc Fábregas en diversas entrevistas: “En cuanto la vi me pareció la chica más guapa que he visto en mi vida, pero tuvimos que vencer muchos obstáculos. Daniella viene de otro país, de otra cultura, ni siquiera tenía pasaporte británico… Hubo momentos en los que parecía que lo nuestro era imposible. Pero luchamos, y el amor y nuestra fuerza mental nos ayudaron a superar obstáculos muy complicados”.

El anuncio de su boda cierra un año de ensueño para ellos, que el pasado 5 de abril vieron nacer a Leo, tercer hijo del futuro matrimonio, que se sumó a Capri y Lia. ¡Enhorabuena!