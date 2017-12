“Estoy recibiendo amenazas de los fans de Mónica Naranjo. Me dicen que si me ven por la calle ….”, cuenta muy sorprendido Ricky Merino, el quinto expulsado de ‘OT 2017’. El mallorquín se ha visto envuelto en una desagradable polémica después de que colgara en sus redes sociales una fotografía donde posaba con un disco de Mónica Naranjo. “He ido a Fnac a ver si tenían el disco de ‘Operacion Triunfo’ pero no les quedan. Estaba este”,fue el pie de foto que puso en una de sus publicaciones de Instagram donde se le veía sujetando un vinilo del álbum ‘Palabra de mujer’. Este gesto, a priori sin importancia, parece no haber gustado a Óscar Tarruella, mánager y marido de Mónica Naranjo, que le contestó desde su perfil de Twitter: “Disco que se vendió por millones. Cosa que no lograrás en esta vida, ni en ninguna otra”.

La dureza de la respuesta ha dejado atónito al ‘triunfito’, que reconoce estar anonadado con la situación. “Estoy alucinando. Lo puse desde el buen rollo. Fui a una tienda de discos y busqué el disco de ‘OT’, que no estaba, y dije…¡mira, al menos hay uno de alguien del programa!”, cuenta Ricky a LOOK algo compungido por la repercusión que este tema está despertando. Confeso fan de Mónica Naranjo, inclusive dentro de la academia, Ricky no puede comprender cómo se ha ido de madre este asunto. “Soy super fan de Mónica, tengo sus discos e incluso cuando he salido y he ido a mi casa de Mallorca he subido stories de Instagram con sus canciones. Ha sido todo un malentendido”.

Por su parte, LOOK también se ha puesto en contacto con Tarruella para conocer su versión, pero no ha sido posible la comunicación. Eso sí, el mánager borró su tuit al poco tiempo de compartirlo quizá debido a la tremenda repercusión que tuvo.

Ricky, un concursante muy cuestionado por el jurado de ‘OT’

Tuits y publicaciones de Instagram aparte, lo cierto es que el paso de Ricky por ‘OT 2017’ no ha sido un camino de rosas. Pese a sus evidentes dotes vocales e interpretativas, el cantante no pareció contar con el apoyo del jurado durante su participación. Varias nominaciones y comentarios algo perniciosos fueron la tónica general en las calificaciones que el mallorquín recibía en cada gala. “Tras mi paso por el programa me he dado cuenta que desde fuera tengo el perfil del ‘rival del jurado’, pero no es así. No tengo ningún problema con ellos y les tengo respeto”, cuenta Ricky.

Cantante de profesión, a sus 31 años tiene en su currículum varios musicales, cinco cortometrajes, anuncios y colaboraciones como guionista y director en producciones audiovisuales. Un artista polifacético que se ha topado con el doble filo de la fama tras su experiencia en el talent show más famoso de nuestro país.