Son la pareja del momento. Sara Sálamo (25) e Isco Alarcón (25) ya no se esconden y han decidido posar, por vez primera, juntos en las redes sociales. Tras confirmarse el noviazgo que ya adelantó LOOK el pasado 24 de octubre, la actriz y el mediapunta malagueño se han convertido en protagonistas del foco mediático. Un acontecimiento que sus protagonistas se toman con naturalidad y por la que habrían decidido dar este paso.

[EN IMÁGENES | Así es Sara Sálamo]

“Magia Verdadera”

Magia verdadera. Una publicación compartida de Sara Sálamo (@sarasalamo) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 4:25 PST

Magia verdadera @sarasalamo 💙🥐 Una publicación compartida de Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon) el 5 de Dic de 2017 a la(s) 4:25 PST

“Magia verdadera”, escribe la actriz en la primera instantánea en redes sociales en la que figura junto a su chico. Un selfie donde ambos, con gafas de sol y ropa ‘de calle’ se apoyan en un ventanal para sacar la fotografía con su móvil. Por su parte, el futbolista ha hecho lo propio y ha compartido el mismo mensaje con otra fotografía en la que parece que ambos han pasado un bonito día junto a su mascota. Eso sí, bien abrigados por las bajas temperaturas que se han apoderado de España en estos últimos días.

Desde que se hiciera público su romance cuando algún objetivo indiscreto les pilló juntos en el teatro, ya no se esconden. Son constantes sus muestras de cariño en redes y parece evidente que la relación se va consolidando día a día. Sin embargo, Sara, que fue el pasado jueves día 30 embajadora solidaria de una conocida firma de moda, prefirió no hablar de su chico ante los medios. Aunque tampoco ocultó que está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida: “Estoy en un año maravilloso, muy feliz, muy contenta y con ganas de que siga la racha”. Se siente afortunada a la par que abrumada “Asusta un poco. He concedido dos entrevistas y de repente ves que empiezan a salir una serie de declaraciones y que ponen cosas en mi boca que yo no he dicho. La verdad que me asusta que se malinterprete lo que digo”.