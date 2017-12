‘De tal palo tal astilla’, esta frase es totalmente aplicable a Cristiano Ronaldo y a su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., quien siguiendo los pasos de su padre se ha iniciado en Instagram. Con tan solo siete años, el hijo del futbolista ya aglutina casi treinta mil seguidores en su perfil. Una cuenta donde va subiendo algunas de sus fotografías favoritas donde muestra cuales son sus aficiones y gustos personales.

@cr7junior @cristiano Una publicación compartida de Cristiano Junior (@mrahunter) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 9:21 PST

Cristiano Ronaldo Jr. parece compartir con su padre muchas cosas, y es que la complicidad entre ellos es más que evidente. Coqueto, deportista y amante del fútbol, el hijo del portugués promete convertirse en todo un ‘influencer’. Además de posar junto a papá con el torso descubierto o adquiriendo posturas de modelo, el pequeño Ronaldo muestra la gran afición que tiene al fútbol. A muchos les ha hecho gracia que el hijo del Balón de Oro se declare fiel admirador de Leo Messi, algo que no ha dudado compartir en Instagram colgando una foto con el astro argentino. “Gracias mi ídolo”, escribe en la publicación donde se puede ver compartiendo plano a CR7,Ronaldo Jr. y Messi durante la entrega del Balón de Oro 2015. No es la primera ocasión en la que conocemos la debilidad del hijo de Cristiano hacia el futbolista azulgrana, ya que en esa misma gala el portugués llegó a decirle al argentino: “Está siempre viendo vídeos de nosotros y me habla de ti”.

gracias mi ídolo 🙏🏽❤️ @leomessi Una publicación compartida de Cristiano Junior (@mrahunter) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 11:57 PST

Tras este estreno en las redes son muchos los que esperan ver como CR Jr. va conduciendo su cuenta, ¿Veremos a sus hermanos pequeños?, ¿Mostrará imágenes con Georgina?,¿Como es la relación real del pequeño con la novia de su padre?. Estaremos pendientes a los movimientos de esta recién estrenada estrella de Instagram.