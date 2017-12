La ‘venganza’ de Sara Sálamo a su chico, Isco Alarcón

Sara Sálamo (25) e Isco Alarcón (25) no llegan a un punto en común. Su reciente historia de amor pasa por esos momentos en que todo es almibarado, emocionante y nuevo, pero en cuestiones de fútbol sus diferencias son irreconciliables y ni siquiera en sus inicios han podido dejarlas de lado.

Hace unas semanas, Isco Alarcón subía a su Instagram Stories una foto de la actriz con un gorro del Real Madrid, pero ella no tardó nada en comentar y dejar muy claro que “En serio, que, aunque mucho frío, soy más colchonera que nunca. Siempre seré colchonera. Eso es lo que tengo que decir”. Y por si no había quedado claro, aprovechó su primera oportunidad ante los medios después de haberse conocido su relación con el futbolista para hacer pública su pasión por el Atlético de Madrid: “yo seré colchonera hasta que me muera, es una filosofía de vida y eso no se puede cambiar, lo he dicho siempre. Soy una mujer fiel”.

Pero ahora ha ido más allá y ha querido devolverle a Isco la bromita por la que tantas explicaciones ha tenido que dar. Lo ha hecho a través de la misma vía, Instagram, acompañando una foto del jugador con su perro del comentario “mis colchoneros”. Algo que seguro, lejos de molestar al madridista, les habrá servido para pasar un buen rato entre risas.

Desde que se hiciera público su romance cuando algún objetivo indiscreto les pilló juntos en el teatro, ya no se esconden. Son constantes sus muestras de cariño en redes y parece evidente que la relación se va consolidando día a día. Sin embargo, Sara, que fue el pasado jueves día 30 embajadora solidaria de una conocida firma de moda, prefirió no hablar de su chico ante los medios. Eso sí, no ocultó que está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida: “Estoy en un año maravilloso, muy feliz, muy contenta y con ganas de que siga la racha”. Se siente afortunada a la par que abrumada “Asusta un poco. He concedido dos entrevistas y de repente ves que empiezan a salir una serie de declaraciones y que ponen cosas en mi boca que yo no he dicho. La verdad que me asusta que se malinterprete lo que digo”.