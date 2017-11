Manuela Velasco, “agredida física y verbalmente” por un grupo de taxistas

Coger un taxi en Madrid o Barcelona se ha convertido hoy en una misión imposible, debido a la jornada de huelga convocada por asociaciones de taxistas de toda España para protestar contra las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC), principalmente Uber y Cabify. Como suele ocurrir en la mayoría de las huelgas, los piquetes increpan a los ‘esquiroles’ que trabajan en la jornada de paro, pero lo que no suele ser habitual es que una conocida actriz resulte agredida por los huelguistas, como le ha sucedido a Manuela Velasco.

La popular intérprete ha vivido un desagradable episodio cuando regresaba a su casa después del rodaje en un vehículo con conductor de la productora para la que trabaja. Manuela Velasco asegura que ha sido “agredida física y verbalmente por un grupo de taxistas”, quienes le han amenazado y han proferido soeces insultos contra su persona. Además, la sobrina de Concha Velasco también denuncia el ataque contra el conductor y el vehículo, al que han arrojado “huevos y objetos”, sin pararse a comprobar primero que no se trata de un coche de Uber o Cabify.

Así ha narrado Manuela Velasco la agresión sufrida: “Llevo toda mi vida siendo usuaria del servicio de taxi de Madrid, el taxi es el medio de transporte que más utilizo. No tengo ni Uber ni Cabify. En estos días escucho y comprendo las reivindicaciones de los taxistas y la huelga de hoy. Por eso me duele profundamente que esta mañana, cuando un compañero del servicio de transportes de la productora con la que estoy trabajando y que lleva con nosotros más de 4 años, me ha dejado en casa después de trabajar, un grupo de taxistas me ha agredido física y verbalmente, sin preguntar primero. Concretamente me han dicho, entre otras cosas e insultos: “ COME POLLAS” “VETE A COMER POLLAS A ANTENA 3 PESETERA” “ Ya nos vamos a encargar de que nadie te vea en la tele”. Además han golpeado el coche de mi compañero y nos han tirado huevos y objetos. #ASÍNO ( de las lindezas MACHISTAS hablamos otro día) @madrid @comunidadmadrid #taximadrid”