El mensaje de Feliciano López que no dejará indiferente a nadie

La cruzada entre Alba Carrillo y Feliciano López parecía estar en calma. Desde hace algunas semanas, el tenista y la modelo no habían vuelto a protagonizar ningún cruce de acusaciones, aunque este hecho podría haber cambiado en las últimas horas. El ganador de seis títulos ATP individuales ha compartido en una storie de Instagram una indirecta de la que todavía se desconoce el destinatario: “Meteré tus opiniones en mi cuenta bancaria y veremos si dentro de unos años me generan interés“. Un mensaje que, sin ningún género de dudas, no ha dejado indiferente a nadie.

Estas palabras podrían ser la respuesta a la definición que hace tan solo unos días hizo la maniquí de la que fue su suegra durante los 11 meses de matrimonio en los que estuvo casada con Feliciano. En su blog de ‘Semana’, ‘Las perlas de Alba’, Carrillo dedicó un post a algunas de las suegras más mediáticas de España y en él hizo hincapié sobre Belén Díaz-Guerra. “Es una Mari de primera. Te repasan de arriba a abajo la casa y su frase clave es ‘Yo no me meto en nada’ mientras te registran los cajones”, escribe Alba.

No es lo único que le ‘dedica’: “El peinado suele ser de casco de moto, cortito pero muy ahuecado. Cuando llegan a casa parece que han salido corriendo del cochete de la Nasa y se les ha olvidado quitarse el casco. Son las típicas que tienen como plato estrella las croquetas, empanadillas, patatas alioli… “. ¿Serán las palabras de Feliciano una advertencia para Alba? La respuesta a esta cuestión de momento está en el aire.