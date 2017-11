Bárbara Rey, convertida en abuela: “Mi felicidad es indescriptible”

Bárbara Rey acaba de experimentar una de las emociones más bonitas de su vida. La vedette se ha convertido este fin de semana en abuela de una niña, fruto del amor entre su hijo, Ángel y su pareja. La propia actriz ha sido quien ha compartido este viernes en sus redes sociales la felicidad que ha colmado su familia: “Hoy no os voy a contar una historia sin fin pero sí un sentimiento de felicidad infinito. Mi hijo Ángel y su maravillosa y guapa mujer me han hecho ¡ABUELA! Mi felicidad es indescriptible.”

Bárbara ha recibido la llegada de este nuevo miembro en su círculo con los brazos abiertos, pues además es su primera nieta. “Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana. Nunca imaginé que ser abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras“, escribe la que también fuera presentadora de televisión.

Aunque según ella comenta le hubiera gustado compartir una imagen de la recién nacida, finalmente no ha podido ser. El motivo podría estar relacionado con que Ángel, padre del bebé, siempre ha permanecido alejado de la vida pública por lo que quizás haya preferido que el rostro de su pequeña siga siendo anónimo. ““Me encantaría poder poner una foto de mi niña, pero no puede ser. Quizá más adelante. Quería haceros partícipes de mi felicidad en este momento que creí no llegaría nunca”, comenta Bárbara. ¡Enhorabuena Bárbara!