El entrenamiento de Georgina a juicio por los expertos

Georgina Rodríguez es sin duda una de las mujeres del año. Tras su reciente maternidad, la novia de Cristiano Ronaldo está en el punto de mira. Todos sus movimientos se estudian al detalle y son criticados y alabados a partes iguales. Diez días después de ser mamá la joven subió en su perfil de Instagram un vídeo haciendo ejercicio, algo que hizo estallar una bomba de críticas que señalaban el poco tiempo que había esperado para trabajar su cuerpo tras el parto. “No es bueno para el cuerpo hacer ejercicio,todo tiene que recolocarse ,tus organos…descansa” o “Qué haces loca, recién pariste”, han sido algunos de los comentarios que los seguidores de Georgina han dejado en la publicación.

En LOOK nos hemos puesto en contacto con profesionales de la materia que han dado su opinión acerca de este polémico entrenamiento. “He tenido alumnas que han querido recuperarse muy rápido, pero no antes de los cuarenta días“, cuenta el entrenador Marcos Flores, responsable de la web ‘estarenforma.com’. “El tiempo de regreso al deporte depende de muchas cosas. Si es cesárea se trata de una operación pero el suelo pelvico está intacto, sin embargo si es parto natural no existe ninguna incisión importante pero si se queda un suelo pelvico totalmente ‘estirado’. Por otro lado también es importante contemplar el punto de partida de Georgina, si es una chica deportista lo más seguro es que no haya dejado de hacer ejercicio durante el embarazo”.

El entrenador afirma que entre sus clientas han existido algunas famosas que han querido volver a estar en forma en tiempo récord tras dar a luz, un momento complicado en la vida de estas mujeres ya que según el especialista “el mánager suele meterles mucha prisa y el médico les dice lo contrario”. Ante el entrenamiento de Georgina considera que probablemente el balón que utiliza en el vídeo no tenga peso, ya que no sería lo idóneo. Además de todo esto Marcos Flores destaca la importancia de la publicidad en el mundo del fitness, y contempla la posibilidad de que la muestra de este entrenamiento no sea más que una estrategia que en este caso favorecería a los gimnasios de Cristiano Ronaldo.

Me encanta😍 Maravilla de gym 💪#amplitud #buenrollo #cr7crunchfitness @cristiano Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 20 de Nov de 2017 a la(s) 6:48 PST

Por el contrario, Ana Tellado, directora del centro ‘Último Spring’, también nos ha dado su opinión sobre el caso de Georgina. “Pese a su rápida incorporación al entrenamiento, ese ejercicio está bien indicado para ella en este momento”, afirma esta entrenadora especializada en impartir clases a mamás después del parto. “La intensidad de los entrenamiento tras dar a luz dependerá del nivel de estado de forma que presentaba la persona antes y durante el embarazo. Si era una persona entrenada y activa puede retomar sin problemas el ejercicio de forma progresiva y controlada”, dice la monitora. “Georgina realiza una sentadilla isométrica sobre bosu y añade un empuje horizontal con balón medicinal. Ejercicio de una intensidad muscular ligera que requiere principalmente equilibrio a través de la activación de core o zona media del cuerpo. Este ejercicio puede estar perfectamente incluido tras el parto con una técnica y controlando el tiempo de ejecución“. La monitora añade que los ejercicios de fuerza que utilizan el propio peso corporal como son las sentadillas o las flexiones adaptadas ayudan a reforzar el suelo pelvico tras el parto.

[La familia de Georgina ha llegado para quedarse: tenemos la prueba]

De un modo u otro parece que Georgina se encuentra muy bien tras su embarazo por las imágenes que deja ver en sus redes sociales. En los últimos días hemos podido ver como la joven posaba de forma amigable con la familia de su chico, algo que disiparía los rumores sobre la mala relación que podría existir entre ellos. Unas fotografías en las que casi siempre lleva ropa deportiva como mallas y tops, dejando entrever que se encuentra en pleno proceso de recuperación.